OKAF'a Valilikten çıkarma - Son Dakika
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OKAF'a Valilikten çıkarma

02.03.2022 12:39
OKAF'a Valilikten çıkarma

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bugün kapılarını açan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF) Samsun Valiliği ve kamu kurumları da stant açarak öğrenci ve mezunlara meslek ve istihdam süreçleri hakkında bilgi verdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bugün kapılarını açan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF) Samsun Valiliği ve kamu kurumları da stant açarak öğrenci ve mezunlara meslek ve istihdam süreçleri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde yüzlerce firma ve 6 paydaş üniversiteyi binlerce öğrenci ve mezunla buluşturacak Orta Karadeniz Kariyer Fuarı yapılan açılış töreni ile başladı. 2-3 Mart tarihleri arasında fuarda 200 işveren ve kurum yer aldı.

Bugün kapılarını açan fuarda Samsun'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlar da açtıkları statlarla yer aldı. Samsun Valiliği himayesinde açılan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü stantları öğrenci ve mezunlarda yoğun ilgi gördü.

Stantlardaki görevliler meslekleri, faaliyetleri ve istihdam süreçleri hakkında kendilerine sorulan soruları cevapladı. Öğrenci ve mezunların doğru bilgiye erişerek, kariyer planlanması oluşturmalarına katkı sağlandı. - SAMSUN

OKAF'a Valilikten çıkarma
OKAF'a Valilikten çıkarma
OKAF'a Valilikten çıkarma
OKAF'a Valilikten çıkarma
OKAF'a Valilikten çıkarma

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Samsun Valiliği, Karadeniz, İstihdam, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKAF'a Valilikten çıkarma - Son Dakika


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