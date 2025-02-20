OMÜ ve OKA İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

OMÜ ve OKA İş Birliği Protokolü İmzalandı

OMÜ ve OKA İş Birliği Protokolü İmzalandı

OMÜ İletişim Fakültesi ile OKA arasında öğrencilere proje tanıtımında destek sağlayacak protokol imzalandı.

20.02.2025 15:47
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol metni 20 Şubat'ta, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, OMÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, OKA'nın Orta Karadeniz Bölgesi'nde yürüttüğü projelerin tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik fotoğraf, video, kısa film ve podcast gibi içerikler üretecek. Teknik geziler, proje ziyaretleri ve çekim programları ile öğrenciler sahada deneyim kazanacak. Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayan projeler için görsel içerikler üretilirken çeşitli etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirilecek. Ayrıca OMÜ'nün sahip olduğu iletişim altyapısı ve öğrenci topluluklarının desteği de sürece katkı sunacak.

İş birliği çerçevesinde OMÜ, stüdyo, radyo, greenbox gibi altyapısını kullanıma sunarken, OKA da teknik ekipman desteği ve organizasyon süreçlerini üstlenecek. Protokol töreni sırasında, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Törende, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Çakın ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nursel Bolat da hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ekonomi, samsun, Eğitim, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OMÜ ve OKA İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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