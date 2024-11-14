OMV, Gazprom'dan 230 Milyon Avro Tazminat Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

OMV, Gazprom'dan 230 Milyon Avro Tazminat Kazandı

OMV, Gazprom Export'a karşı açtığı tahkim davasında 230 milyon avro tazminat kazandı.

14.11.2024 12:49
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Avusturya merkezli petrol ve gaz şirketi OMV, Gazprom Export'un Almanya'ya düzensiz gaz tedariki sağladığı gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kuralları kapsamında açtığı tahkim davasında 230 milyon avro tazminat kazandı.

OMV'nin açıklamasına göre, şirketin ICC kuralları kapsamında Gazprom Export'a karşı yürüttüğü tahkim davası 13 Kasım'da karara bağlandı.

Kararda, OMV'nin Gazprom Export'tan faiz ve masraflar dahil 230 milyon avro tutarındaki zararlarını tahsil edebileceği belirlendi.

Tahkim kararı kapsamındaki ödeme, OMV'nin Avusturya gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Gazprom Export'a yapacağı ödemelerden mahsup edilecek.

Viyana merkezli şirket, Gazprom Export tarafından olası bir tedarik kesintisi durumunda müşterilerine taahhüt edilen gaz hacimlerinin tamamını sağlayabileceğini teyit etti.

OMV, Gazprom Export'a Almanya'ya düzensiz gaz tedariki nedeniyle 2022'de uğradığı finansal kayıpları için 230 milyon avroluk tahkim davası açmıştı.

Kararın ardından, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören aralık vadeli kontratlarda gaz fiyatları güne yükselişle başladı.

Dün megavatsaat başına 43,66 avrodan kapanan fiyatlar, bugün 45,9 avro ile açıldı. Fiyatlar, TSİ 11.35 itibarıyla 45,6 avrodan işlem görüyor.

Gaz fiyatları, şu anda 4 Aralık 2023'ten beri görülen en yüksek seviyede bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avusturya, Almanya, Gazprom, Ekonomi, Enerji, Finans, Hukuk, OMV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OMV, Gazprom'dan 230 Milyon Avro Tazminat Kazandı - Son Dakika

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