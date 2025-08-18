Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak

Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül\'de uçuşlara açılacak
18.08.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, onarım ve gelişim çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos'ta yolcu trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nın 1 Eylül itibarıyla tekrar uçuşlara açılacağını bildirdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, onarım ve gelişim çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos'ta yolcu trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nın 1 Eylül itibarıyla tekrar uçuşlara açılacağını bildirdi.

Masatlı, havalimanında yaptığı basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin havalimanına da ciddi ölçüde zarar verdiğini söyledi.

Havalimanının, aldığı hasara rağmen ekiplerin özverili ve koordineli çalışmaları sayesinde hizmet vermeye devam ettiğini belirten Masatlı, sınırlı kapasiteye rağmen uçuş operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Masatlı, havalimanında yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki güçlü devletimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uhdesinde ivedi şekilde Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi'ni devreye almıştır. Bu mega proje, mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, yeni paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir."

Sefer sayısı 21'den 49'a çıkarılacak

Havalimanının, 1. etap işlerinin ivedilikle tamamlanıp daha yüksek kapasitede hizmet vermesi için 1 Ağustos'ta uçuşlara kapatıldığını anımsatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada ekiplerimizin yoğun mesaisiyle 1 Eylül itibarıyla çok şükür ki Hatay Havalimanı'mızı tekrar uçuşlara açıyoruz. 1 Eylül itibarıyla 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre ebatındaki yeni yardımcı pist, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolu, yeni apron, regülatör binası ve ısı merkezi tamamlanarak devreye alınacaktır. Yeni pist ve apronun hizmete girmesiyle Hatay Havalimanı'nda önemli bir kapasite artışı sağlanacaktır. Haftalık tarifeli sefer sayısının 21'den 49'a çıkarılması planlanmıştır. İstanbul, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanları seferlerine ilave olarak bir müjde vermek gerekirse de deprem sonrasında ilk kez dış hatlar seferi olarak Kıbrıs Ercan Havalimanı'na da tarifeli uçuşlar başlatılacaktır."

İlk etabın ardından, ana pist inşaatı, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre yolu ve duvarı imalatları ile diğer destekleyici altyapı imalatlarının aşamalı olarak devam edeceğini dile getiren Masatlı, bu çalışmaların tamamlanmasıyla havalimanının kapasitesinin ve hizmet kalitesinin Hataylılara yakışacak şekilde yükseltileceğini vurguladı.

Masatlı, göreve geldikleri ilk günden itibaren söz verdikleri gibi Hatay'ın dünyada marka şehir olması adına seferberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Hatay'ın mega projelerinin bir bir devreye alındığını belirten Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızın eskisinden daha güzel, güçlü ve sağlam olması, her alandaki potansiyelini en yüksek derecede kullanabilecek bir şehir olarak gelişimi için çalışılmaktadır. 1 Eylül Pazartesi itibarıyla başlayacak uçuşlarımızın Hatay'ımıza, Hatay'ımızı ziyaret edecek Hatay sevdalılarına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Hatay Havalimanı, Mustafa Masatlı, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe’de faturayı tek bir kişiye kesti İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı yeni teklife Benfica’dan dakikalar içinde cevap Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 14:00:16. #7.12#
SON DAKİKA: Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.