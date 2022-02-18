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Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler - Son Dakika

Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler

18.02.2022 10:27
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler

Gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Elazığ'da zabıta ekipleri, zincir marketlerde indirimin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını denetledi.

Gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Elazığ'da zabıta ekipleri, zincir marketlerde indirimin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını denetledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıda maddelerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Resmi Gazetede de yayımlanan kararın, 14 Şubat Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girmesiyle Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledi. Ekipler, marketlerde alışveriş yaptıktan sonra temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini kontrol etmek üzere denetim yaptı. Ürünlerdeki KDV indiriminin yanı sıra etiket ve kasadaki fiyatları da karşılaştıran ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin süreceği kaydedildi.

"KDV indirimine uyulup uyulmadığının denetimini yapacağız"

Denetim hakkında bilgi veren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Ayaz, "Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak pazartesi itibariyle temel gıda ürünlerinde yapılan yüzde 7'lik indirimden sonra ekiplerimiz sahaya inerek marketlerde reyon ve kasa fişlerini kontrol etmek, marketlerin buna uyup uymadığını denetlemek amacıyla sahada bulunmaktalar. Bugün de yine bir markette alışveriş yaptık. Listemizi hazırladık reyonlardan yapılan alışverişi kasadan geçireceğiz. Burada yüzde 7'lik KDV indirimine uyulup uyulmadığının denetimini yapacağız" dedi.

"Vatandaşlar alışveriş yaptıktan sonra fişlerini kontrol etsin"

Bundan sonra denetimlerin yoğunlaşacağını vurgulayan Ayaz, "Herhangi bir sıkıntı gördüğümüzde idari yaptırımın tutanağı düzenlenip cezai işlem uygulanacaktır. Uyan marketlere de teşekkürlerimizi ileteceğiz. Yapılan denetimler sonrasında ne kadar uyulup ne kadar uyulmadığını tarafımızdan tespit edilecektir. Ekiplerimiz şu anda günlük her bölgede denetimlere başlamış bulunmaktadır. Pazartesiden bu yana günlük 15 markettin denetimi sürekli yapılmaktadır. Vatandaşlar alışveriş yaptıktan sonra fişlerini kontrol etsinler. Herhangi bir sıkıntı gördükleri anda bize bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler

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alışveriş, Pazartesi, Zabıta, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler - Son Dakika Ekonomi


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