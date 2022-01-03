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OPEC Genel Sekreterliğine Haitham Al-Ghais atandı - Son Dakika

OPEC Genel Sekreterliğine Haitham Al-Ghais atandı

03.01.2022 18:33
OPEC Genel Sekreterliğine Haitham Al-Ghais atandı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekterliğine, Kuveytli Haitham Al-Ghais atandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekterliğine, Kuveytli Haitham Al-Ghais atandı.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Barkindo'nun yerine atanan Al-Ghais'in 3 yıl yürüteceği görevine 1 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

2017'den Haziran 2021'e kadar Kuveyt'in OPEC Başkanı olarak görev yapan Al-Ghais, şu anda Kuveyt Petrol Ulusal Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor.

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Kuveyt, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: OPEC Genel Sekreterliğine Haitham Al-Ghais atandı - Son Dakika
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