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OPEC+ Grubu Petrol Üretim Kesintisini 3 Nisan'a Kadar Sürdürecek - Son Dakika
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Ekonomi

OPEC+ Grubu Petrol Üretim Kesintisini 3 Nisan'a Kadar Sürdürecek

OPEC+ Grubu Petrol Üretim Kesintisini 3 Nisan\'a Kadar Sürdürecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceğini açıkladı. Üretim İzleme Komitesi, üretim verilerini gözden geçirerek üyelerin kararlara uyduğunu belirtti. Bu politika, dünya petrol piyasasındaki gelişmelere uygun olduğu için toplantıya kadar devam edecek.

01.02.2024 18:51
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, petrol üretimini azaltma politikasını 3 Nisan'a kadar sürdüreceği belirtildi.

OPEC+ grubundan yapılan yazılı açıklamada, Üretim İzleme Komitesi'nin Kasım ve Aralık 2023 aylarına ait ham petrol üretim verilerini gözden geçirdiği ve grubun üyelerinin, üretimle ilgili alınan kararlara büyük oranda uyduğunu gözlemlediği ifade edildi.

Üretimi azaltma politikasının, dünya petrol piyasasındaki gelişmelere uygun olduğu ve bu nedenle 3 Nisan'da yapılacak toplantıya kadar bu politikanın sürdürüleceği kaydedildi.

OPEC+ grubu Kasım 2022'de günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı. Buna ek olarak 9 üye ülke Temmuz 2023'ten bu yana değişen miktarlarda gönüllü kesintiye gitmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: OPEC+ Grubu Petrol Üretim Kesintisini 3 Nisan'a Kadar Sürdürecek - Son Dakika
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