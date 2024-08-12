OPEC'in Ham Petrol Üretimi Temmuzda Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

OPEC'in Ham Petrol Üretimi Temmuzda Arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), temmuz ayında ham petrol üretimini arttırdı. Suudi Arabistan'da üretim artarken, Libya'da azaldı. OPEC, küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

12.08.2024 13:54
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi temmuzda önceki aya göre günlük 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, temmuzda ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan'da artarken günlük üretim en fazla Libya'da azaldı.

Üretim, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da günlük 97 bin varil artış gösterdi. Aynı dönemde, günlük üretim Libya'da 19 bin varil düştü.

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda önceki aya göre günlük 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ise bir önceki aya kıyasla 117 bin varil artarak 40 milyon 907 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 110 bin varil artarak 104 milyon 320 bin varile ulaşması bekleniyor.

Söz konusu revizyonda, yılın ilk çeyreği ile kısmen ikinci çeyreğine ilişkin elde edilen güncel verilerin yanı sıra Çin'in petrol talebindeki zayıflama etkili oldu.

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 160 bin varil artışla 45 milyon 810 bin varil olacağı tahmin ediliyor. OECD dışı ülkelerde ise talebin bu yıl günlük 1 milyon 950 bin varil artarak 58 milyon 510 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 780 bin varil artışla 106 milyon 110 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artış, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 60 bin varil altında kaldı.

Bu dönemde, talebin OECD ülkelerinde günlük 110 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 680 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Libya, Opec, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC'in Ham Petrol Üretimi Temmuzda Arttı - Son Dakika

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