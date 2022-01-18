Üye Girişi
OPEC'in petrol üretimi geçen ay arttı - Son Dakika

OPEC'in petrol üretimi geçen ay arttı

18.01.2022 15:40
OPEC'in petrol üretimi geçen ay arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 170 bin varil artarak 27 milyon 880 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 170 bin varil artarak 27 milyon 880 bin varil oldu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ise aralıkta bir önceki aya kıyasla günlük 650 bin varil artışla 98 milyon 510 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 480 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 630 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi 170 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 880 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Angola, Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artarken, Libya ve Nijerya'da düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Angola'da 85 bin varil, Suudi Arabistan'da 61 bin varil, Irak'ta ve BAE'de 28 bin varil artış gösterdi. Bununla birlikte, üretim Libya'da 84 bin varil, Nijerya'da ise 43 bin varil geriledi.

Bu yıl küresel petrol talebi artacak

OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü ise sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 150 bin varil artarak 100 milyon 790 bin varile ulaşacak.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisinin hafif ve kısa ömürlü olmasının beklendiğine işaret edilen raporda, OECD bölgesinde günlük petrol talebinin 1 milyon 840 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 2 milyon 320 bin varil artacağı öngörüldü.

Raporda, yılın ilk yarısında olası karantina önlemlerine bağlı olarak salgının talep üzerinde bir miktar etkiye sahip olduğu ancak ekonomik büyüme tahminlerinin güçlü kalmaya devam ettiği ifade edildi.

YORUMLAR
500

Hamster Coin, Nijerya, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPEC'in petrol üretimi geçen ay arttı - Son Dakika Ekonomi


Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları         
15:38
İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya çok ince gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya çok ince gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı         
15:36
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı         
13:30
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
15:20 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazına ilişkin son açıklama: İnşallah 2023'e yetiştireceğiz
15:03 Bir futbol sahasının yarısı büyüklüğündeki gezegen 4 Şubat'ta Dünya'ya el sallayacak!
14:57 Adı yasak aşk iddiasına karışan Yasmin Erbil, dava açıyor! 3 kadından biri olduğu söylenmişti
14:54 HDP'nin kapatma davasına Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar eklendi
14:42 HDP'li Güzel'in PKK kampındaki fotoğrafları, kapatma davasına delil olarak girdi!
14:37 Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde
14:34 Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Safiye ve Naci evleniyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 15:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: OPEC'in petrol üretimi geçen ay arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement