Üye Girişi
OPEC'in petrol üretimi ocakta arttı - Son Dakika

OPEC'in petrol üretimi ocakta arttı

10.02.2022 15:42
OPEC'in petrol üretimi ocakta arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 64 bin varil artarak 27 milyon 981 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 64 bin varil artarak 27 milyon 981 bin varil oldu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ocakta bir önceki aya kıyasla günlük 710 bin varil artışla 98 milyon 690 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 650 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 710 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi 64 bin varil artarak 27 milyon 981 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

OPEC içinde ham petrol üretimi ocakta en fazla Nijerya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artarken, Venezuela, Libya ve Irak'ta düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 81 bin varil, Suudi Arabistan'da 54 bin varil ve BAE'de 44 bin varil artış gösterdi. Üretim Venezuela'da 51 bin varil, Libya'da 45 bin varil ve Irak'ta ise 27 bin varil geriledi.

Bu yıl küresel petrol talebi artacak

OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 150 bin varil artarak 100 milyon 790 bin varile ulaşacak.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisinin hafiflemesi ve küresel ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla, OECD bölgesinde günlük petrol talebinin 1 milyon 840 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 2 milyon 320 bin varil artacağı öngörüldü.

YORUMLAR
500

Hamster Coin, Petrol, Irak, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPEC'in petrol üretimi ocakta arttı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:37 Galatasaray epey rahatlayacak! Mustafa Cengiz'in projesiyle elektrik faturası yarı yarıya düşecek
15:37 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu tweetleri: Adaylık yarışında zayıf duruma düşüyor!
15:20 Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı! En son Tosuncuk paralarıyla gündeme gelmişti
15:19 Haluk Levent'ten Yemek Sepeti işçilerine baklavalı destek: Nerede bir grev varsa oraya giderim
15:16 Kıbrıs'ta suikaste kurban giden Halil Falyalı köyünde toprağa verildi
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:50:37. #1.12#
SON DAKİKA: OPEC'in petrol üretimi ocakta arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement