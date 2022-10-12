OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı - Son Dakika
Üye Girişi

OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı

12.10.2022 15:00
OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin eylülde bir önceki aya göre günlük 930 bin varil artarak 101 milyon 480 bin varile yükseldiğini bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin eylülde bir önceki aya göre günlük 930 bin varil artarak 101 milyon 480 bin varile yükseldiğini bildirdi.

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 146 bin varil artarak 29 milyon 767 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da arttı. Irak ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 82 bin varil artarken, Irak'ta 28 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 800 bin varil artarak yaklaşık 71 milyon 700 bin varil oldu.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 930 bin varil artışla 101 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılki seviyenin 5 milyon 430 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Küresel petrol talebi öngörüsü

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsü aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 2 milyon 640 bin varil artarak 99 milyon 670 bin varile ulaşması bekleniyor. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 1 milyon 350 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 290 bin varil artacağı öngörülüyor.

Talebin gelecek yıl ise günlük 2 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 20 bin varile ulaşması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Libya parlamentosu: Ülkede seçimlerin yakında yapılması çabalarına Katar'ın desteğini bekliyoruz Libya parlamentosu: Ülkede seçimlerin yakında yapılması çabalarına Katar'ın desteğini bekliyoruz Muş haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Muş'ta ayçiçeği hasadı yaptı Açıklaması Muş haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Muş'ta ayçiçeği hasadı yaptı Açıklaması Muş haberi | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Muş Ovası'nda biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı Muş haberi | Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Muş Ovası'nda biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 19:49:17. #1.11#
SON DAKİKA: OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement