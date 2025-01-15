OPEC'ten Artan Petrol Üretimi Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

OPEC'ten Artan Petrol Üretimi Raporu

OPEC'in ham petrol üretimi Aralık'ta günlük 26 bin varil artarak 26.741 milyon varile yükseldi.

15.01.2025 16:18
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi geçen yıl aralıkta önceki aya göre günlük 26 bin varil artarak 26 milyon 741 bin varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke Libya, en çok düştüğü ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Libya'da üretim günlük 53 bin varil artarak 1 milyon 290 bin varile yükseldi. BAE'de ise günlük üretim 44 bin varil azalarak 2 milyon 914 bin varile geriledi.

Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 23 bin varil azalarak 8 milyon 938 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 26 bin varil artarak 26 milyon 741 bin varile çıktı.

Geçen ay OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 14 bin varil azalarak 40 milyon 654 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, küresel petrol talebi tahminini sabit tuttu

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini sabit tuttu.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak 105 milyon 200 bin varil olması bekleniyor.

Talebin, geçen yıla kıyasla OECD dışı ülkelerinde günlük yaklaşık 1 milyon 340 bin varil, OECD ülkelerinde de yalnızca 110 bin varil artacağı hesaplanıyor.

Buna göre, 2025 için öngörülen talebin günlük 59 milyon 320 bin varilini OECD dışı ülkelerin, günlük 45 milyon 880 bin varilinin ise OECD ülkelerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, geçen yıl küresel petrol talebinin 103 milyon 750 bin varil seviyesinde gerçekleştiği öngörülüyor. OPEC, daha önce bunu günlük 103 milyon 820 bin varil olarak tahmin etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Aralık, Libya, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC'ten Artan Petrol Üretimi Raporu - Son Dakika

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