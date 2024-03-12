Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi şubatta önceki aya göre günlük 203 bin varil artarak yaklaşık 26 milyon 570 bin varile yükseldi.
OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, şubatta ham petrol üretimi sırasıyla en fazla Libya, Nijerya ve Suudi Arabistan'da artış gösterdi. Üretimin en fazla azaldığı ülkelerin başında ise İran yer aldı. Söz konusu ülkeyi sırasıyla Irak, Kuveyt ve Ekvator Ginesi takip etti.
Günlük petrol üretimi Libya'da 144 bin varil, Nijerya'da 47 bin varil, Sudi Arabistan'da 18 bin varil arttı. Aynı dönemde İran'da petrol üretimi 15 bin varil, Irak'ta 14 bin varil, Kuveyt'te 8 bin varil ve Ekvator Ginesi'nde 4 bin varil azaldı.
OPEC'in ham petrol üretimi şubatta önceki aya göre günlük 203 bin varil artarak yaklaşık 26 milyon 570 bin varile yükseldi.
OPEC ham petrolüne olan talebin ise bu yıl geçen yıla göre 1 milyon 100 bin varil artarak günlük 28 milyon 500 bin varil seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl bu rakamın günlük 28 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.
Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 21 artışla 1885'e çıktı. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 7, OPEC dışı ülkelerde ise 14 arttı.
Küresel petrol talebinde artış
Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.
Petrol talebindeki büyümenin özellikle OECD dışı ülkelerde hava yolu ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanacağı öngörülüyor. Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerdeki kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının talep artışı üzerinde etkili olması bekleniyor.
Küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artışla 106 milyon 300 bin varile çıkacağı, OECD ülkelerinde günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 700 bin varil artacağı öngörülüyor.
Son Dakika › Ekonomi › OPEC Ülkelerinin Ham Petrol Üretimi Arttı - Son Dakika
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