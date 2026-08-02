OPEC+ Üretimi Artırma Kararı Aldı - Son Dakika
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OPEC+ Üretimi Artırma Kararı Aldı

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OPEC+ ülkeleri, eylülde toplam 188 bin varil petrol üretimini artırma kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, eylülde petrol üretimlerini beklentiler doğrultusunda günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ülkelerin "petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri" doğrultusunda ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintileri kapsamında, eylül ay itibarıyla toplam üretimlerinin günlük 188 bin varil artırılması kararlaştırıldı.

Karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varille Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay, Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Umman ise 5 bin varil üretim artışına gidecek.

Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak.

Üretim kesintileri

OPEC+ grubunun üretim kesintileri, Mart 2025 itibarıyla günlük 5,85 milyon varile ulaşmıştı. Bu miktar, grubun Ekim 2022'de açıkladığı günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, Nisan 2023'te duyurduğu günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ve Kasım 2023'te ilan ettiği günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintiden oluşuyordu.

Söz konusu ülkeler, geçen yılın nisan-eylül döneminde kademeli üretim artışına giderek bu kesintilerin günlük 2,2 milyon varillik bölümünü geri almıştı. Ekim 2025'ten itibaren ise günlük 1,65 milyon varillik kesintinin kademeli olarak geri çekilmesi süreci başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC+ Üretimi Artırma Kararı Aldı - Son Dakika

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