OpenAI'den Siber Güvenlik İhlali Açıklaması - Son Dakika
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OpenAI'den Siber Güvenlik İhlali Açıklaması

22.07.2026 00:56
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OpenAI, Hugging Face altyapısında güvenlik ihlaline yol açan yapay zeka modellerini duyurdu.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, siber güvenlik kabiliyetlerini ölçmeye yönelik dahili bir test sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin yapay zeka platformu Hugging Face'in altyapısında güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurdu.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Hugging Face'in geçen hafta altyapısını tehlikeye atan bir yapay zeka ajanını tespit ederek etkisiz hale getirdiği ve "yeni türde" bir güvenlik olayını kamuoyuna açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda olayın OpenAI modellerinin bir kombinasyonuyla bağlantılı olduğu, bu modeller arasında GPT-5.6 Sol ile daha gelişmiş bir ön sürüm modelinin bulunduğu kaydedildi.

Olayın, söz konusu modellerin siber kabiliyetleri ölçmeye yönelik dahili olarak test edildiği sırada meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Bu olayı, en ileri düzey siber kabiliyetleri içeren benzeri görülmemiş bir siber olay olarak değerlendiriyor ve buna uygun şekilde müdahale ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OpenAI'den Siber Güvenlik İhlali Açıklaması - Son Dakika

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