Ekonomi

OPET'ten Çöp Toplama Seferberliği

13.08.2025 16:17
OPET, doğaya zarar veren çöpler için Türkiye genelinde çöp toplama seferberliği başlattı.

OPET, çöpün orman yangınlarındaki rolünü hatırlatmak ve doğaya verdiği zararı görünür kılmak için Türkiye genelinde "çöp toplama seferberliği" başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarına karşı toplumsal bilinci oluşturmayı hedefleyen OPET, "Doğaya Saygı Projesi"nin kapsamını tüm Türkiye'yi saracak seferberlik hareketine dönüştürdü.

Bu doğrultuda, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ün önderliğinde 2021'de Ege'deki orman yangınlarından sonra hayata geçirilen projeyle Marmaris'e bağlı Bayır ve Osmaniye, Köyceğiz'e bağlı Otmanlar, Milas'a bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan köylerinde rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştiren ve çeşitli farklı bölgelerde "Opet Ormanları" oluşturan şirket, doğayı ve yaşamı koruma vizyonunu çöp toplama, bitki örtüsü temizleme ve ağaçlandırma fazlarını da içeren ulusal bir harekete taşıyor.

Ege'deki yangınlardan etkilenen köylerin 2022'den beri devam eden rehabilitasyonuyla Türkiye genelindeki ağaçlandırma çalışmalarıyla projenin ilk adımlarını atan şirket, 15 Ağustos'tan itibaren tüm Türkiye'yi içine alan bir "Çöp Toplama Seferberliği" ile Doğaya Saygı Projesi'nin yeni fazını başlatıyor.

"Doğaya Saygı Duy, Çöpe Sahip Çık!" sloganı ile tüm ülkeyi sarması amaçlanan seferberlik, çöpün orman yangınlarındaki rolünü hatırlatmayı, çöpün doğaya verdiği zararı görünür kılmayı ve toplumsal davranış biçimlerinde kalıcı bir değişim yaratarak yaşamı korumayı hedefliyor.

Tüm yurtta OPET istasyonları, bayiler, yerel yönetimler, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek bu seferberlikte, kıyılardan ormanlara, şehir merkezlerinden köylere kadar çöp toplama etkinliği gerçekleştirilerek çöplerin yaratabileceği tehlikelere dikkat çekilecek.

Daha sonra bitki örtüsü temizliği ve ağaçlandırma faaliyetlerini kapsayan fazları ile devam edecek olan projede çöp toplama etkinliğinin her yıl düzenlenerek "geleneksel bir seferberlik" haline dönüştürülmesi de planlanıyor.

Aynı zamanda tüm ülkeyi bu kampanyaya dahil olmaya çağıran OPET, #yaşamiçinçöpesahipçık etiketiyle herkesi kendi çevrelerinde çöpe duyarlı olmaya, toplamaya ve bu duyarlılığı yayacak fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

15:42
