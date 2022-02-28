Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde en yeni amiral gemisi modellerini tanıttı - Son Dakika

Oppo, Mobil Dünya Kongresi 2022'nin açılışında yeni teknolojilerinin tanıtımını yaptı.

Şirket açıklamasına göre, markanın duyurduğu yeni teknolojiler arasında, 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, pil ömrünü iki katına çıkaran Battery Health Engine, 9 dakikada 4500mAh pili şarj eden 240W SUPERVOOC Hızlı Şarj ve 5G'yi hızlı bir Wi-Fi'a dönüştüren yeni Oppo 5G CPE T2 bulunuyor. Find X5, Find N ve OnePlus 10 Pro gibi amiral gemisi akıllı telefonlarını da ziyaretçilerle buluşturan Oppo, son teknoloji görüntüleme NPU'su MariSilicon X, Oppo Air Glass ve Oppo Retractable Camera gibi inovatif teknolojilerini de sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Yurtdışı Satışlar ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Billy Zhang, "Geçen yıllarda karşılaştığımız birçok zorluğa rağmen Oppo olarak istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdik. 240W SUPERVOOC Hızlı Şarj gibi teknolojiler bizim inovasyondaki liderliğimizi gösteriyor, Oppo 5G CPE T2 gibi cihazlar ise sektörün gitmekte olduğu yeni yönlere işaret ediyor. Oppo, gerçekleştirdiği inovasyonlar ve yaptığı iş birlikleri ile dünya genelindeki kullanıcılara ilham verici teknoloji deneyimleri getirmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Ar-Ge'ye devamlı olarak yatırım yapan Oppo, Canalys rakamlarına göre, 2021 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 22 büyüyerek dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon markası konumunu ve yüzde 11 olan pazar payını korudu. Oppo Find X3 Serisi sevkiyatları önceki nesle kıyasla yüzde 140 arttı. Oppo, ikinci yılda da üst üste dünyanın ikinci büyük Android 5G akıllı telefon markası oldu.

Oppo, yeni yayınladığı 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nda, Çevre Koruma, Gençliği Destekleme, Dijital Katılımcılık ve Sağlık konularındaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Oppo, çevre kirliliğini ve atıkları azaltmak için, Çin'de 1,2 milyondan fazla telefonunun geri dönüşümüne dahil oldu. Bu, 215 tondan fazla elektronik atığın önüne geçmek anlamına geliyor.

240W SUPERVOOC hızlı şarj

Bu arada Oppo'nun, Mobil Dünya Kongresi 2022'de tanıttığı ürünleri arasında Battery Health Engine'e sahip 150W SUPERVOOC hızlı şarjı ve 240W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojileri de yer aldı.

240W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisi mobil telefon sektöründeki yeni teknolojik atılımı oluşturuyor. 4500mAh kapasiteli bir pili yüzde 1'den yüzde 100'e yaklaşık 9 dakikada şarj eden 240W SUPERVOOC, güvenli ve verimli hızlı şarj işleminde yeni bir dönem başlatıyor.

C-Tip arayüz üzerinde 24V/10A teknolojisi kullanılarak tasarlanan 240W SUPERVOOC hızlı şarjın üç şarj pompası bulunuyor ve sağlanan elektrik 10V/24A'ya dönüştürülebiliyor. Mevcut cihaz özellikleri ile uyumlu olan teknolojinin ısı yayılımı, en iyi verim garantisi ve iyileştirilmiş güvenlik açısından test edildi. Ayrıca pilin deşarj değerlendirmesindeki birinciliği, donanımın en fazla 240W gücü desteklemesini sağlıyor.

240W SUPERVOOC güvenli bir şarj deneyimi sağlarken, hızda da sınırları zorluyor. Şarj cihazı, kablosu ve akıllı telefonun güvenliğine yönelik bütüncül bir yaklaşım izleyerek, olası güvenlik tehlikeleri ve risklerini en düşüğe indiren Oppo emniyetli bir çözüm sunuyor. 240W SUPERVOOC beş güvenlik koruma önleminin yanı sıra güvenli bir şarj çözümü sağlamak için voltaj, akım ve ısıyı kontrol eden, özel olarak uyarlanmış bir akıllı kontrol yongası barındırıyor.

Özelleştirilmiş bir pil güvenliği izleme yongası, cep telefonundaki pilin kullanım esnasında dış etkiler nedeniyle hasar görüp görmediğini denetliyor. Isıdan koruma, telefonun içine monte edilmiş 13 ısı algılayıcısı ile güçlendirilerek, aşırı ısınma ihtimalini azaltıyor ve beklenmedik durumların önüne geçiliyor.

150W SUPERVOOC hızlı şarj

Oppo kendi geliştirdiği Battery Health Engine'i ultra hızlı 150W SUPERVOOC hızlı şarjın içine entegre ederek, sayısı 1600'e ulaşan şarj işleminden sonra da pilin orijinal kapasitesinin yüzde 80'ini korumasını sağlayarak sektörün mevcut standardını ikiye katlıyor ve böylece pilin sağlığını korumanın yanı sıra hızlı şarj imkanı veriyor.

125W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisinden evrilen Battery Health Engine'e sahip 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, 20V/7,5A'ya kadar şarjı destekleyebilen iki şarj pompası bulunan doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Buna ek olarak 150W SUPERVOOC için kullanılan şarj adaptörü, galyum nitrat (GaN) materyalinin sağladığı kaldıraç etkisiyle bir önceki nesil olan, 58x57x30mm ölçülerinde, ağırlığı ise 172 gram ağırlığa sahip 65W SUPERVOOC adaptörünün boyutuna indirdi.

Şarj deneyimini bütünüyle iyileştirmek için 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj, Oppo'nun özelleştirilmiş pil yönetim yongasıyla çalışan, Akıllı Pil Sağlığı Algoritması ve Pil İyileştirme Teknolojisi olmak üzere iki anahtar teknoloji içeren Battery Health Engine özelliğini getiriyor. İkisi birlikte donanımı ve yazılımı en iyi şekilde kullanarak, pil sağlığı, güvenliği ve performansında ilerleme sağlıyor.

Akıllı Pil Sağlığı Algoritması

Akıllı Pil Sağlığı Algoritması, pilin içindeki eksi elektrotlar boyunca gerçek zamanlı elektrik potansiyelini takip edebiliyor. Şarj akımını makul bir aralık içinde dinamik olarak ayarlayarak, ölü lityumun ortaya çıkmasını etkin bir şekilde en aza indiriyor ve en yüksek şarj akımını devam ettiriyor. Böylece pil ömrünün uzun olmasını ve daha yüksek şarj hızlarını sağlıyor.

Pil İyileştirme Teknolojisi, pilin iç sisteminden başlayarak ömrünü en iyi hale getiriyor. Elektrolit formülünün geliştirilmesiyle, pilin şarj ve deşarj döngüleri sırasında elektrotlar sürekli onarılıyor ve böylece, gerçek zamanlı olarak daima kusursuz durumda kalan daha istikrarlı ve dayanıklı bir katı elektrolit arayüzü (SEI) oluşuyor. Bu da pildeki artı ve eksi elektrotların daha az yıpranmasını ve aşınmasını sağlayarak, pil performansını artırıyor ve pil ömrünü uzatıyor.

Battery Health Engine gelecekte Oppo ve OnePlus markalı orta ve üst seviye akıllı telefonların çoğuna entegre edilerek, daha fazla kullanıcıyla güvenlik, verimlilik ve dayanıklılık sağlayacak. Battery Health Engine'e sahip 150W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisi, 2022'nin ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan bazı OnePlus modellerinde yer alacak.

Oppo Hızlı Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang, şarj teknolojileri gelişmeye devam ettikçe kullanıcıların beklentilerinin de benzer şekilde karşılık verdiğini belirterek, "2014 yılında VOOC hızlı şarj teknolojisini tanıttığından bu yana Oppo, şarj teknolojilerine öncelik verirken, hızlı şarj teknolojilerinin gelişimine de önderlik etti. Pil sağlığının bozulması gibi sorunların aktif bir şekilde üstesinden gelerek ve kullanıcılara güvenli, verimli, akıllı ve hızlı olmanın da ötesine geçen hızlı şarj çözümleri sağlayarak, yüksek güçlü hızlı şarj teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni 5G CPE T2

5G CPE cihazları, 5G sinyallerini Wi-Fi veya LAN ağ bağlantılarına dönüştürerek çok sayıda cihazın, ev, ofis ve diğer ortamlarda bir 5G servisine bağlanabilmesini sağlıyor. Mevcut bir genişbant altyapısı bulunmayan yerlerde, cihazlar hızlı 5G internete, sadece bir 5G SIM kartı takarak bir 5G CPE cihazı üzerinden bağlanabiliyor.

Oppo 5G CPE T2, Oppo'nun 5G CPE ürün serisinde en son halkayı oluşturuyor. Qualcomm Snapdragon X62 5G modem-RF sistemine ve Oppo'nun güncellenmiş O-Reserve 2.0 akıllı anten teknolojisine sahip olan bu yeni ürün, bu sayede 5G sinyallerini hızlı ve istikrarlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürebiliyor. T2'nin çıkışından önce Oppo'nun önceki iki 5G CPE cihazları dünya çapında mobil operatörler tarafından beğenilmişti. Yeni T2 ile birlikte, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Avrupa bölgelerinde operatörlerle anlaşmalar yapan Oppo, 5G CPE'nin bağlantı gücünü yeni bölgelerde çok daha fazla kullanıcıya 2022'nin ikinci yarısında sunmaya başlayacak.

Oppo'nun SUPERVOOC Hızlı Şarj, 5G CPE T2 ve Find X5 Serisi, MWC 2022'de, 3. Salondaki #3M10 numaralı Oppo standında görülebiliyor.