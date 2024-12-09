ORAN 15 Yılda 3 Milyar Lira Destek Sağladı

Ekonomi

Kayseri Valisi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Çiçek, ajansın 15 yılda bölgesel kalkınma odaklı projelere 3 milyar lira destek sağladığını belirtti.

Ajans binasında gerçekleştirilen ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Çiçek, ajansların hizmet verdikleri bölgelerde yenilikçi, üretimi ve istihdamı arttıran projeler uyguladığını söyledi.

Bu yıl 15'inci yılını dolduran olan ORAN'ın, bölgede desteklediği 880 bölgesel kalkınma odaklı projenin bulunduğunu aktaran Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu projelere güncel rakamlarla verilen 3 milyar lira destekle 5,8 milyar liralık yatırım bölgemizde hayata geçirilmiştir. Malumunuz 2024'ü tamamlamak üzereyiz ve ajansımız sadece bu yıl yürüttüğü 68 projeyle tarımdan kırsal kalkınmaya, imalat sanayinden turizm sektörüne kadar çeşitli alanlara 178,5 milyon lira destek vermiş ve oluşturduğu 226 ilave istihdamla yerel kalkınmayı desteklemiştir. Sağladığı mali desteklere ek olarak kalkınma ajansımız nitelikli bilgi, strateji ve danışmanlık hizmeti üreterek bölgemizin geleceğine yön vermek için de çalışmalarını gayretle sürdürmektedir."

Vali Çiçek, 2024'te 684 yatırımcıya yönelik 717 bilgilendirme ve yatırım danışmanlığı sağlandığına dikkati çekerek, devlet desteklerinin nitelikli ve hızlı şekilde yatırımcılarla buluşturulduğunu vurguladı.

Toplantıda gelecek yıl bölgede uygulanacak ulusal ve uluslararası destek programlarını istişare edeceklerini anlatan Çiçek, "SoGreen Projesi" ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından ajans üzerine finanse edilecek kaynağın bölgede kullandırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ajans tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta desteklenen bütün projelerin başarıyla tamamlanması için her birini yakından takip ettiklerini aktaran Çiçek, alınacak kararların bölge için hayırlı olması diledi.

Toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı.