ORAN Kalkınma Ajansı 2025 Toplantısını Sivas'ta Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

ORAN Kalkınma Ajansı 2025 Toplantısını Sivas'ta Gerçekleştirdi

ORAN Kalkınma Ajansı 2025 Toplantısını Sivas\'ta Gerçekleştirdi

ORAN Kalkınma Ajansı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında Sivas'ta gerçekleştirilen toplantıda, 2010-2025 yılları arasında bölgeye kazandırılan projeleri ve 2025 için planlanan yeni yatırımları paylaştı.

20.02.2025 12:02  Güncelleme: 12:22
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ORAN Kalkınma Ajansı 2025 Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Sivas Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Toplantıya Sivas, Yozgat ve Kayseri valilerinin yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, bağlı illerin temsilcileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ajansımız, 2010-2025 yılları arasında bölgenin gelişimine yönelik farklı sektörlerde toplam 891 Projeyi hayata geçirerek 2025 güncel fiyatlarıyla yaklaşık 6,7 milyar TL yatırımın bölgeye kazandırılmasını sağlamıştır. Bölgede geliştirdiği ikili ve çoklu iş birlikleri ile paydaşları projeler doğrultusunda bir araya getirmiştir" dedi.

"190 milyon TL'lik kaynak bölgemize kazandırılmıştır"

Yürütülen projelere ilişkin bilgiler veren Vali Çiçek, "Ajansımız kendi kaynaklarının yanı sıra merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynağı ile yürütülen SOGEP, Anadoludakiler, Üreten Şehirler ve CMDP gibi programları da bölgemizde koordine etmektedir. Sadece 2025 yılında bu programlar kapsamında imzalanan 15 yeni proje ve güdümlü projeler ile yaklaşık 190 milyon TL'lik kaynak bölgemize kazandırılmıştır. Projeler vasıtasıyla yüksek teknolojili üretim becerisi, Ar-Ge ve test kapasitesi, kadın girişimciliği ve istihdamı, sosyal içerme, markalaşma ve yerel potansiyellerin ekonomiye kazandırılması gibi önemli hususlar desteklenecektir. Ülkemizin kalkınma vizyonu doğrultusunda bölgemizin potansiyelini ön plana çıkarmak üzere hazırlanan "2024-2028 Bölge Planı"mız Aralık ayında Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı. Aynı zamanda strateji belgesi özelliği taşıyan planımızı; kamu kurumları, özel sektör ve STK'larımızı dahil ederek uygulamayı ve ekinde yer alan potansiyel proje künyelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere, Ajansımız ve paydaş kurumlar tarafından düzenlenen: Kayseri'de "Benim İşim Girişim" ve "Summit Erciyes", Sivas'ta "Start in Sivas Girişimci Destek Maratonu" ve Yozgat'ta "Genç Fikirler Fabrikası" gibi iş fikri yarışmalarımıza tüm genç girişimcilerimizi davet ediyor, teknolojik fikirlerini hayata geçirecek desteklerden faydalanmalarını umuyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Kayseri, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ORAN Kalkınma Ajansı 2025 Toplantısını Sivas'ta Gerçekleştirdi - Son Dakika

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