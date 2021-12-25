Oran kulislerden sızdı! Emekliye yapılacağı iddia edilen zam belli oldu!

Emekli maaşlarına, yüzde 50.51 artırılan asgari ücretle arasındaki farkın açılmaması için yapılacak olan zam oranı da kulislere sızdı. Emeklilerin mağdur olmaması için ocak ayından itibaren en az yüzde 42 civarında bir zammın yapılabileceği konuşuluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKABİLİR

İnternethaber'in haberine göre emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak emeklilerin gerçek hayat pahalılığı karşısında daha fazla mağduriyet yaşamamaları için TÜFE yüzde 14 gerçekleşse bile bu zammın yüzde 50.51'lik zamma tamamlanacak şekilde yükseltilebileceği de ifade ediliyor.

Buna göre en düşük emekli aylığının 3 bin ila 3 bin 500 liraya kadar çıkabileceği, bu artışın ise oransal zammın yanı sıra seyyanen zamla gerçekleştirileceği konuşuluyor. Diğer emekli aylıklarının da en düşük emekli aylığı dikkate alınarak yükseltilmesi bekleniyor.Şimdi yeni yıldan itibaren bin 200 liralık farkın korunması halinde bile en düşük emekli aylığına bin 427 lira zam yapılarak en az 3 bin 53 lira civarına yükseltilmesi gerekiyor.

1.200 LİRALIK FARK AÇILMASIN

Asgari ücret zammından önce asgari ücretli işçiyle en düşük emekli aylığı arasında bin 200 liralık bir fark vardı. Asgari ücret 2 bin 826 lira, en düşük emekli aylığı da Hazine'nin aradaki farkı ödemesiyle birlikte bin 626 lira düzeyinde bulunuyordu.

SON ZAM ORANI 8,45'Tİ

Asgari ücretlilere tıpkı emekliler gibi her 6 ayda bir zam yapılıyordu. Ancak 2016 yılından itibaren asgari ücretlilerin zammı yıllık bazda ve yıl başından itibaren uygulanacak şekilde değiştirildi. Emeklilere ise her 6 ayda bir gerçekleşen tüketici enflasyonu kadar zam veriliyor. Emekli aylıklarına en son temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapıldı. Asgari ücrete yıllık yüzde 50.51 zam yapılmıştı.