Karadeniz'in mega projesi Ordu'ya - Son Dakika
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Karadeniz'in mega projesi Ordu'ya

03.08.2022 15:15
Karadeniz'in mega projesi Ordu'ya

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında talepte bulunduğu dev proje Mesudiye ilçesinde hayata geçiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında talepte bulunduğu dev proje Mesudiye ilçesinde hayata geçiyor. Karadeniz Bölgesi'nin mega projesi olarak gösterilen Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. 200 milyon lira kamu yatırımı, 1,5 milyar lira özel sektör yatırımı olacak Tarıma dayalı ihtisas OSB, bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı girişimlerle mega bir projeyi daha Ordu'ya kazandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında gündeme gelen, Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aynı hafta içerisinde onaylanarak tüzel kişilik kazandı.

Ordu Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi, Mesudiye ilçesinde, bin 250 dekar alanda hayata geçirilecek. Alanı içerisinde yaklaşık olarak 6 bin ton et üretimi yapılacak ve ilk etapta 500ila bin 500 kişilik istihdam sağlanacak. 15 bin büyük baş hayvan kapasitesine sahip olan organize sanayi bölgesine 200 milyon lira kamu yatırımı, 1,5 milyar lira özel sektör yatırımı yapılacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kurulacak Tarıma dayalı ihtisas OSB ile bölgenin büyük kazanç sağlayacağını söyledi.

Ordu tarım ve hayvancılığın üssü olacak

Başkan Güler açıklamasında, "Ordu Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ilimize hayırlı olsun. Mesudiye ilçemizde kurulacak olan, Ordu'muzun tarım ve hayvancılık merkezi olmasına yönelik olarak geliştirilen projemiz uygulamaya geçiyor. Karadeniz Bölgesi'nin mega projesi olarak gösterilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Projeyle birlikte Karadeniz- Akdeniz bağlantı yolu üzerinde bulunan Mesudiye ilçemizde, bin 250 dekar alan üzerine kurulacak olan organize sanayi bölgesinde üretim, istihdam, ihracat hedeflerine yönelik her şey planlandı" dedi.

Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

Tarıma dayalı ihtisas OSB'nin 1500 kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Başkan Güler, "100 adet besi işletmesinin, hayvan barınaklarının, gübre fabrikasının, et entegre tesisinin, yem üretim tesisinin, soğuk hava depolarının, hayvan hastanesinin, biyogaz tesisinin olacağı sanayi bölgesinde tarım-sanayi entegrasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Güler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü; "İlimize ve bölgemize büyük bir ekonomik kazanç sağlayacak olan organize sanayi bölgesine desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye teşekkürlerimi sunuyorum."

Küresel salgınla önemi arttı

Küresel salgın ve savaş gibi olumsuzlukların tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesiyle tüm dünyada gıda fiyatları yükselirken Türkiye'de sayıları artan tarıma dayalı ihtisas OSB'ler gıda üretimi, ihracatı ve güvenliği konusunda kritik rol oynuyor. - ORDU

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Mesudiye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'in mega projesi Ordu'ya - Son Dakika

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