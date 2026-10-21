Ordu'da 2026 bal hasadında yaklaşık 17 bin ton üretim yapıldı - Son Dakika
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Ordu'da 2026 bal hasadında yaklaşık 17 bin ton üretim yapıldı

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Ordu'da 2026 bal hasat sezonu tamamlandı ve yaklaşık 17 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi. Yağışlar nedeniyle kestane, akasya ve orman gülü balında rekolte ciddi düşerken çiçek ve petekli bal üretimi iyi geçti; üretilen balların bir kısmı pazarlanıp bir kısmı depolandı.

Türkiye'nin en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da, 2026 yılı sezonunda yaklaşık 17 bin ton bal üretimi gerçekleştirildi.

600 bin kovan varlığı ile Ordu, Türkiye'de en fazla bal üretimi yapan il konumunda. 3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu ilde yaklaşık 10 bin aile, geçimini bu sektörden sağlıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerini dolaşarak bal üreten Ordulu gezgin arıcılar, 2026 yılında yaklaşık 17 bin ton üretim yaptı. Üretimin büyük bölümünü çiçek balı ve petekli bal oluştururken, yağışlar nedeniyle kestane, akasya ve orman gülü balında rekolte ciddi oranda düştü. Üretilen balların bir bölümü pazarlanırken, bir bölümü ise depolara kaldırıldı.

"Çiçek balı ve petekli bal üretimi güzel geçti"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, sezonun genel olarak değerlendirildiğinde üretim miktarı açısından geçen yıla yakın geçtiğini belirtti. Çiftçi, "2026 yılı hasat sezonu tamamlandı. Bazı arıcılarımız halen yaylada, bu ayın sonuna doğru onlar da kışlatma bölgesine gelecekler. Sezon başlarında sıkıntılar çektik ama rekolte olarak baktığımızda geçen yılın üretim miktarını yakaladık diyebiliriz. Ballarımızın bir kısmı pazarlandı, bir kısmı ise depolandı. Bu yıl yaklaşık 17 bin ton civarında bal üretimi var. Ordu'da üretim yapan arıcılarımızın yüzde 70'i petekli bal üreticisi. Kestane, akasya ve orman gülü bölgesinde zaten bu sene üretim yok denilecek kadar az. Kestane balında rekolte önceki seneye göre çok az oldu ama çiçek balı ve petekli bal üretimi güzel geçti" dedi.

Arıcılara sezon hazırlığı uyarısı

Hasat döneminin ardından arıcıların kışlatma bölgelerine geçeceğini ifade eden Çiftçi, arıların yeni sezona sağlıklı hazırlanabilmesi için sonbahar bakımının önemine dikkat çekti. Çiftçi, "Bundan sonraki süreçte arıcılarımız kışlatma bölgelerine geçecekler. Arıcılarımızın hastalıklara karşı mutlaka ilaçlama yapmaları gerekir. Sonbahar bakımları ne kadar iyi yapılırsa arılar yeni sezona o kadar sağlıklı çıkarlar. İnşallah arıcılarımız en iyi şekilde gelecek sezona hazırlanacaklardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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