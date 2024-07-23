Ordu'da Bal Hasat Sezonu Başladı: Çiçek Balı Üretiminde Yüzde 50 Verim Kaybı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Bal Hasat Sezonu Başladı: Çiçek Balı Üretiminde Yüzde 50 Verim Kaybı

Türkiye'nin en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da bal hasat sezonu başladı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, 2024 yılı hasat sezonunda çiçek balı üretimi yapan arıcılarda yüzde 50 verim kaybı olduğunu söyledi. Ordu'da 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 10 bin aile bu sektörden geçimini sağlıyor. Arıcılar, maliyetlerin göz önünde bulundurularak fiyatların yükselmesini talep ediyor.

23.07.2024 23:02
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Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da bal hasat sezonu başladı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, 2024 yılı hasat sezonunda çiçek balı üretimi yapan arıcılarda yüzde 50 verim kaybı olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde birlik üyesi 82 bin arıcı bulunurken, yaklaşık 300 bin kişi geçimini arıcılık ile sağlıyor. Ordu'da ise 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 10 bin aile bu sektörden geçimini sağlıyor. Ordulu arıcılar tarafından yaklaşık 60 ilde üretimi yapılan ballar Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Gezgin arıcılık ile en fazla üretim yapan Ordulu arıcıların, 2024 yılında çiçek balı üretimi bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı. 2023 yılında 19 bin ton bal üretimi yapılan Ordu'da bu yıl rekoltenin yarı yarı düşmesi bekleniyor. Arıcıların maliyetlerinin göz önünde bulundurularak, fiyatların yükselmesi gerektiği belirtiliyor.

"Çiçek balında yüzde 50 verim kaybı var, kestane balı üretimi iyi"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, artık arıcıların bal hasat sezonunun sonlarına yaklaştıklarını belirterek, 2024 yılının arıcılar için çok verimli geçmediğini aktardı. Çiftçi, "Kış mevsimi yok denilecek kadar azdı, yağmurun da az olması nedeniyle bazı bölgelerde yüzde 40-50 oranında verim kaybı var. Kestane balı üreten arıcılarımız az da olsa memnun. Şu an hasat sezonumuz başladı, bundan sonraki süreçte inşallah amacımız yüzde 50 verim kaybıyla birlikte balımızın hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak" diye konuştu.

Kestane balı hasadının bittiğini, bundan sonraki süreçte çiçek balı hasadının yapılacağını ve ağustos ayı içerisinde çam balı üretiminin yapılacağını aktaran Çiftçi, kurak havanın arıcıları etkilediğini ifade ederek, "Arıcılarımızın çok fazla emek ile ürettiği ballar hak ettiği değeri bulmuyor. Maliyetlerimiz son 3 yılda yüzde 700 arttı. İlkbahar ve sonbahar beslemesinde kullandığımız şeker ve bunların nakliye maliyetleri çok arttı. Market raflarında ise ballarımız hak ettiği değerlere ulaşmıyor. Bununla ilgili bakanlığımızdan destek bekliyoruz. NMR cihazının (doğal bal saflık testi) artık sahte balın önüne geçmek için mutlaka kullanılması gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızdan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Arıcılığın sürdürülebilmesi için bir kilogram çiçek balının 180-200 TL olması gerekiyor"

2024 yılında yüzde 50 verim kaybı olduğunu hatırlatarak, bu nedenle arıcıların kullandığı kredilerin mutlaka bir yıl süreyle ertelenmesini talep ettiklerini söyleyen Çiftçi, "Arıcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için bir kilogram çiçek balının toptan olarak 180-200 liradan satılması gerekiyor. Geçen yıla göre bakıldığında yüzde 50 verim kaybı eklendiği zaman, bu bahsettiğimiz fiyatları da yakalayamazsak arıcılıkta sürdürülebilirliği devam ettirmekte zorlanırız. Ordulu arıcılarımız bu işi gezgin olarak yaptığı ve bal üretimi fazla olduğu için bu fiyat arıcılarımızı kurtarır diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Bal Hasat Sezonu Başladı: Çiçek Balı Üretiminde Yüzde 50 Verim Kaybı - Son Dakika

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