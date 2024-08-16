Ordu'da Fındık Hasadı İçin Yeni Proje - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Hasadı İçin Yeni Proje

Ordu\'da Fındık Hasadı İçin Yeni Proje

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi kapsamında fındık işçileri bahçelere girdi. Proje sayesinde üreticiler ve işçiler mağdur olmazken Ordu ekonomisine katkı sağlanıyor.

16.08.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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Ordu'nun tarım ekonomisinin belkemiği olan fındığın hasadı için geliştirilen "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın" projesi kapsamında fındık işçileri bahçeye girdi. Hem bahçe sahipleri hem de işçilerin yüzü güldü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde fındık ürünü için birçok proje geliştiren ve uygulayan Büyükşehir Belediyesi hasat sezonunda "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın" projesiyle üreticilerle işçileri bir araya getiriyor. Özellikle proje yerli işçi bulma sorunu yaşayan üreticiler ve fındık toplayarak ekonomik gelir elde etmek isteyen Ordulular için kolaylık sağlıyor. Oluşturulan bu platformda bir araya gelen işçi ve üreticiler mağdur olmazken milyonlarca lira Ordu ekonomisinde kalıyor.

5'inci yılında rekor katılım

Başlayan hasat dönemi ile 5'incisi gerçekleştiren proje bu yılda oldukça rağbet gördü. 2 bin 815 bahçe sahibi ile 8 bin 844 işçi bu proje sayesinde buluşturularak fındık hasadına başlandı.

Proje kapsamında Selin Kılıç öncülüğünde Bayadı Mahallesi'nde bulunan Altun Tosun adlı üreticinin bahçesine giden ekip bu yılın hasadını gerçekleştirdi.

Projeye bahçe sahibi olarak katılan Altun Tosun öncesinde işçi bulmakta zorlandıklarını ifade ederek bu proje ile işlerinin kolaylaştığını söyledi.

Üretici Altun Tosun konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Projeden çok memnunum. Fındık hasadında işçi bulma konusunda oldukça zorlanıyorduk. Özellikle yerli üreticimiz kazansın diye de böyle bir yola girdim. Bu platforma katılmak için başvurumu yaptım. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem üreticilerimize hem de işçilerimize yardımcı olduğu için Allah razı olsun."

İşçilerde memnun

Projede ekip kurarak fındık toplama işi yapan Selin Kılıç, bahçe sahipleri ile işçileri bir araya getirmenin süreci hızlandırdığını ve fındıkların dalda kalmadan toplanmasını sağladığını belirtti. Kılıç, proje ile ilgili olarak şunları ifade etti:

"Bu proje ile bahçe sahipleri ile ortak bir buluşma sağlıyoruz. Bu şekilde süreç daha hızlı ilerliyor. Fındıkta dalda kalmamış oluyor. Bu projeden oldukça memnunuz."

Başkan Güler'e teşekkür

"Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın" projesi ile fındık toplama işi yapan vatandaşlarda oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen bu projenin oldukça güvenli olduğunu ifade eden işçiler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Hasadı İçin Yeni Proje - Son Dakika

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