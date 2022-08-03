Ordu'da yeni fındık hasattan önce tezgahlarda - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da yeni fındık hasattan önce tezgahlarda

03.08.2022 01:15
Ordu'da yeni fındık hasattan önce tezgahlarda

Ordu'da fındık hasat sezonuna yaklaşık 10 gün kalırken, bazı üreticiler olgunlaşan fındıklarını hasat yaparak, yol kenarlarında satışa çıkarttı.

Ordu'da fındık hasat sezonuna yaklaşık 10 gün kalırken, bazı üreticiler olgunlaşan fındıklarını hasat yaparak, yol kenarlarında satışa çıkarttı.

Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda kilosu 40 liradan yaş fındık satışına başladı. Fındık hasat sezonuna yaklaşık 10 gün kalırken, tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını, günlük kimi zaman 40 kilogram satış yaptıklarını belirttiler.

Olgunlaşan fındıklarını hasat yaparak gurbetçi, yerli ve yabancı turistler ile yoldan geçen tüm vatandaşlara satış yaptıklarını belirten Temel Aktaş, "Yaklaşık 15 gündür başladık olanları topluyoruz. İkiz fındıkları topluyoruz şimdi sıra palazlarda. 40 liradan satıyoruz, sezonu açtık. Talep oldukça iyi, gelen buradan fındık alıyor. Turlar da geliyor onlara ve gurbetçilere veriyoruz. Almanya'ya da fındık gönderiyoruz. Yaş fındığı sevenler oluyor. Eylül ayının sonuna kadar buradayız" dedi.

Mehmet Altuntaş isimli fındık üreticisi, "İşler idare ediyor. Fındığı genelde yoldan geçen turistler, gurbetçiler alıyor" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'dan kente gelen İsmet Tunç isimli vatandaş ise, "Yeni mahsul olduğu için aldım. Daha önceden de yemiştim. Giresun ve Ordu'nun fındıklarının kalorisi daha fazla. Tadını seviyoruz, çiftçilerimize de katkımız olsun" şeklinde konuştu. - ORDU

YORUMLAR
500
Sudan ordu komutanı Burhan'dan demokratik geçiş açıklaması Açıklaması Sudan ordu komutanı Burhan'dan demokratik geçiş açıklaması Açıklaması Ordu'da bir haftada yaklaşık 9 bin araç denetlendi Ordu'da bir haftada yaklaşık 9 bin araç denetlendi
Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da yeni fındık hasattan önce tezgahlarda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:17:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da yeni fındık hasattan önce tezgahlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement