Ordu'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ordu'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi Başlıyor

Ordu\'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi Başlıyor
24.06.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi için tesisin makine kurulumu tamamlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesince fındık kabuğundan aktif karbon üretilecek tesiste makine kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fındığın kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer sağlamak için yeni bir projenin daha hayata geçirildiği belirtildi.

Aktif karbonun savunma sanayinden tıbba, tekstilden gıda sektörüne geniş bir alanda ham madde olarak kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu'da ilkleri yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sanayi alanında da bir ilke imza attı. Ordu'da üretimi yapılan ve sadece meyvesi kullanılan fındığın kabuğunu da değerlendirmek isteyen Başkan Güler, dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon üretimiyle sanayide yeni dönem başlattı. Aktif karbonun üretimi için Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Aktif Karbon Üretim Tesisi kuruldu. Çalışmaların hızla devam ettiği tesiste yurt dışından gelen teknik ekipler tarafından makinelerin kurulum çalışmalarında sona yaklaştı."

Açıklamada, tesiste fındık kabuğunun işlenerek aktif karbona dönüştürüleceğinin altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu'da sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, aktif karbon olarak pek çok alanda değerlendirilecek. Zehirli gazları süzme, su arıtma, hava temizleme gibi onlarca sektörün ihtiyacı aktif karbon, artık Ordu'dan temin edilecek. Aktif karbonun Ordu'da üretilmesi hem Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak hem de bölge ekonomisine güç katacak."

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Ekonomi, Tarım, Çevre, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
15:46
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
22:04
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü
Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:24:15. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Fındık Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.