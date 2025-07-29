Ordu'da Fındık Toplama Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Fındık Toplama Tarihleri Açıklandı

Ordu\'da Fındık Toplama Tarihleri Açıklandı
29.07.2025 13:02
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Ordu'da fındık toplama tarihleri sahil için 4, orta için 11, yüksek kesim için 18 Ağustos olarak belirlendi.

Ordu'da fındık toplama tarihleri sahil kesimleri için 4, orta kesimler için 11 ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak açıklandı. Uzmanlar, bu yıl rekolte kaybı nedeniyle fındığın az olduğunu, üreticilerin verim ve kaliteyi korumak adına erken hasattan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle rekolte kaybı yaşandı. 2024 yılında 202 bin ton olarak açıklanan rekolte, 2025 yılı için ise 64 bin ton olarak hesaplandı.

Ordu'da fındık toplama tarihleri ise sahil kesimleri için 4, orta kesimler için 11 ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak açıklandı. Uzmanlar, bu yıl rekolte kaybı nedeniyle fındığın az olduğunu, üreticilerin verim ve kaliteyi korumak adına erken hasattan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.

"Üreticilerimiz bu tarihlere uymalı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "İlimizde 2025 yılı hasat ve ihraç tarihleri, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında, ilgili komisyon üyelerinin toplanması ile hem ihraç hem de hasat tarihleri açıklandı. Sahil kesimler 4, orta kesim 11 ve yüksek kesimler de 18 Ağustos olarak açıklanmış oldu. İhraç tarihleri sahil kesimleri için 9, orta kesim 16 ve yüksek kesimler ise 23 Ağustos olarak açıklandı. Üreticilerimiz bu tarihleri bekliyordu ama özellikle fındık toplama tarihleri önemli çünkü toplama tarihlerinden önce bahçeye girmemek lazım" dedi.

Erken hasatta, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde olduğundan fındıkta hızlı bir su kaybıyla beraber kalite ve randıman kaybı yaşanabileceğini kaydeden Soydan, "Acele etmeye gerek yok. 1 yıl boyunca büyük emekler harcadık, olgunlaşmadan bahçeye girmemek lazım. Olgunlaşan fındıkta işçilik ve randıman avantajları var. Her randıman fiyat demek, o nedenle bu süreci en iyi şekilde götürelim, kaliteli ve randımanlı bir şekilde daldan toplamaya gayret edelim" ifadelerine yer verdi.

"Fındığı olan üreticilerimizin bu süreci avantaja çevirmesi lazım"

Zirai don nedeniyle 500 rakıma kadar lokal hasarların olduğunu, sonrasında ise fındığın 'yok' denilecek kadar az olduğunu kaydeden Soydan, "Fındığı olan vatandaşlarımızın bu süreci avantaja çevirmeleri lazım. O nedenle sahil kesimlerindeki üreticilerimiz hem toplama, hem de pazara indirme yönüyle acele etmemeli. Çünkü bu sene belki de bir ilk olacak, fındık ürünümüzü en iyi şekilde değerlendirme imkanımız var" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Üretim, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Fındık Toplama Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

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