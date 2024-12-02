Ekonomi

Ordu'da Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen tesis törenle hizmete açıldı.

Halk Ekmek tesisinin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Ordu'da hayata geçirdiklerini belirtti.

"Tek amaç dar gelirlileri korumak"

Altınordu ilçesi Kumbaşı mevkiinde inşa edilen tesisin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kimseye rakip olmadıklarının altını çizerek tek amaçlarının dar gelirlileri korumak olduğunu ifade etti. Başkan Güler, "Ekmek bizim hayatımızda çok kıymetlidir. Bugün de burada ekmeğin fabrikasını açıyoruz. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, özellikle de dar gelirlileri koruyan, esnafa rakip olmayan bir eser kazandırıyoruz. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi de dar gelirlilerimizi koruyan çalışmaları hayata geçiriyoruz. Öte yandan günde 3 bin kişiye de sıcak yemek dağıtıyoruz. Bunları karşılıksız olarak yapıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizim kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Biz kimseye rakip olmuyoruz. Biz kimsenin ekmeğini bölmüyoruz. Biz sadece yol açan ve yol gösteren bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ediyorum daha güzel açılışlar da şehrimizin farklı noktalarında yine bir araya geleceğiz. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. 19 ilçemiz içinde sürprizlerimiz var. Ben açtığımız bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Üretim tesisi gezildi

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kesilen kurdele ile fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Vali Erol ve Başkan Güler'in yanı sıra, protokol üyeleri, gazeteciler ve tören katılımcıları tesisi gezerek üretim aşamalarını yerinde gördü ve yetkililerden bilgi aldılar.

Halk Ekmek Üretim Tesisi açılışına Ordu Valisi Muammer Erol, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk etapta üretim kapasitesi 27 bin

Halk Ekmek Fabrikası ilk etapta günlük 18 bin ekmek üretecek. Tesis aşamalı olarak önce 27 bine daha sonra tam kapasite ile çalıştığında ise bu sayı 54 bine kadar çıkarılabilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar belirlenen 14 satış noktasında ucuza ekmeği temin edebilecek. Ekmek satış büfeleri önümüzdeki haftalarda diğer ilçelerde de yaygınlaştırılacak.

Hafta içi ve cumartesi günü ekmek satışı yapılacak

Hafta içi ve cumartesi günleri ekmek satışının yapılacağı büfeler 08.00-12.00 saatleri ile 13.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. - ORDU