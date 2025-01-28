Ordu'da Halk Ekmek Üretim Tesisi İki Ayda 580 Bin Ekmek Üretti - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Halk Ekmek Üretim Tesisi İki Ayda 580 Bin Ekmek Üretti

Ordu\'da Halk Ekmek Üretim Tesisi İki Ayda 580 Bin Ekmek Üretti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan halk ekmek üretim tesisi, açıldığı günden bu yana 580 bin ekmek üretti. Ekmeğin fiyatı 8 lira olarak belirlenirken, vatandaşlar bu büfelere ilgi gösteriyor. Satış noktaları da giderek artıyor.

28.01.2025 17:28  Güncelleme: 17:29
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ile kazandırılan halk ekmek üretim tesisi ile 2 ayda 580 bin ekmek üretimi gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, vatandaşların hizmetine sunduğu halk ekmek üretim tesisi çalışmalarını sürdürüyor. Ordu piyasasında 12,5 liradan satılan ekmeği 8 liradan alan vatandaşlar, halk ekmek büfelerini tercih ediyor. Açıldığı günden bu yana 580 bin adet ekmeğin üretimi gerçekleştirilirken, satış büfelerinin sayısı da arttırılıyor. Açıldığı gün 9 noktada satışı yapılan ekmekler bugün 14 noktada vatandaşlara sunuluyor.

Büfeden ekmek satışı hafta içi 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, cumartesi günü ise 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor, büfeler pazar günleri hizmet vermiyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Halk Ekmek Üretim Tesisi İki Ayda 580 Bin Ekmek Üretti - Son Dakika

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