Ordu\'da Halk Ekmek Üretim Tesisi İki Ayda 580 Bin Ekmek Üretti

Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ile kazandırılan halk ekmek üretim tesisi ile 2 ayda 580 bin ekmek üretimi gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, vatandaşların hizmetine sunduğu halk ekmek üretim tesisi çalışmalarını sürdürüyor. Ordu piyasasında 12,5 liradan satılan ekmeği 8 liradan alan vatandaşlar, halk ekmek büfelerini tercih ediyor. Açıldığı günden bu yana 580 bin adet ekmeğin üretimi gerçekleştirilirken, satış büfelerinin sayısı da arttırılıyor. Açıldığı gün 9 noktada satışı yapılan ekmekler bugün 14 noktada vatandaşlara sunuluyor.

Büfeden ekmek satışı hafta içi 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, cumartesi günü ise 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor, büfeler pazar günleri hizmet vermiyor. - ORDU