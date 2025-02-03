Ordu'da Hamsi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Hamsi Fiyatları Yükseldi

Ordu'da hamsi kilogramı 250 liraya satılırken, avlanmadaki azlık fiyatları artırdı.

03.02.2025 13:46
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Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, istenilen miktarda balık avlanamadığı için fiyatlarda artış yaşandığını söyledi.

Karadeniz, tezgahlarda mezgidin kilogram fiyatının 200, istavritin 150, sarganın 300, hamsinin ise 250 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

Fiyatlarda artış yaşansa da vatandaşın balığa ilgi gösterdiğini dile getiren Karadeniz, "Özellikle hamsi ve istavrite ilgi güzel. Vatandaşlarımız mevsim balıklarını tüketmeye devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Karadeniz, Perşembe, Ekonomi, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da Hamsi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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