Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, \'nitelikli tarım\' projeleriyle atıl tarım arazilerini üretime açtı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana uyguladığı 'nitelikli tarım' projeleri ile il genelinde kullanılmayan boş tarım arazileri üretime açıldı. Başkan Güler'in uygulamaları sayesinde il genelinde 2019 yılından bu yana 31 bin 200 dekar atıl alan tarım ve üretime kazandırıldı. Arazilerini üretime açan üreticilere her türlü tohum desteği de sağlandı.

Tarımda köklü değişim

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarımda Ordu modelini hayata geçirmesi ile il genelinde 5 yılda köklü değişimler yaşandı. Ordu'da fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı başta Mesudiye ve Akkuş ilçeleri olmak üzere, makineli tarıma uygun geniş arazileri ve yaylalarıyla, hayvancılığa elverişli ilçelerdeki üreticilere önemli destekler verildi. İlk olarak 2019 yılında, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan 'Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi'yle il genelindeki üreticilere tohum desteği sağlandı.

Tohum destekleri üreticiye kolaylık sağladı

Tarıma elverişli olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı ekilmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla 5 yılda siyez buğdayı, arpa, yulaf, yonca, korunga, fiğ, mısır, soya fasulyesi, patates, nohut, yeşil mercimek, 5'li kaba yem karışımı ve ryegrass bitkilerini kapsayan tonlarca tohum dağıtıldı. 2019 yılından bu yana verilen desteklerle birlikte 31 bin 200 dekar atıl arazi yeniden üretime açıldı.

Hem üretici hem besici kazandı

Yeni arazilerin üretime açılmasıyla birçok yeni ürün Ordu'nun verimli topraklarıyla buluştu. Ağırlıklı olarak Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde yürütülen çalışmalarda hayvancılık ile uğraşan üreticinin yüzü güldü. Ekimi yapılan tohumlarla birlikte yem maliyeti düşerken hayvancılığa olan ilgi de her geçen gün artmaya başladı. Öte yandan siyez buğdayı, nohut, yeşil mercimek, mısır ve patates gibi gıda ürünlerinin üretimiyle Ordu'ya da ekonomik olarak girdi sağlanmış oldu. - ORDU