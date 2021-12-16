Ordu'da üreticinin ayağına gidiliyor

Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Gezici Organik Tarım Okulu Minibüsü ile üreticilerin ayağına giderek tarımsal bilgilendirmeler yapılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile başlatılan çalışma kapsamında Gezici Organik Tarım Okulu Minibüsü ile Ordu'nun 19 ilçesinde bitkisel ve hayvansal üretimde doğru bilinen yanlışlar konusunda mahalle mahalle dolaşarak ziraat mühendisleri eşliğinde üreticileri hem bilgilendirecek hem de eğitim verecek. Verilen eğitimler sonunda oluşturulan raporlar üretici ile paylaşılarak bundan sonra yapılacak olan çalışma şekli ortaya çıkarılacak.

Ücretsiz destek verecek

ORTAR A.Ş. bünyesinde hizmet verecek olan Gezici Organik Tarım Okulu projesinden üreticilerin tamamen ücretsiz yararlanacağını belirten Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, "Ordu'nun 19 ilçesinde bulunan mahallelerimizi tek tek ziyaret edeceğiz. Üreticilerimizi bilinçli üretim konularında bilgilendirmeler yapacağız. Yaptığımız bu bilgilendirmeler de önce projeksiyon ile teorik eğitim verip daha sonra görsel objelerle bu eğitimleri destekleyeceğiz. Yapılan bu eğitimler sonunda birim alanda nasıl yüksek verim nasıl alınır, bitkisel zararlılarla nasıl mücadele edilir bunları göstermiş olacağız" dedi.

Tamamen ücretsiz olan çalışma önümüzdeki günlerde üreticilere hizmet vermeye başlayacak. - ORDU