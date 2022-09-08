Fındık alımıyla ilgili OTSO ile OTB'den açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Fındık alımıyla ilgili OTSO ile OTB'den açıklama Açıklaması

08.09.2022 15:02
Fındık alımıyla ilgili OTSO ile OTB'den açıklama Açıklaması

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Ordu Ticaret Borsası (OTB), fındığa ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Ordu Ticaret Borsası (OTB), fındığa ilişkin ortak açıklamada bulundu.

OTSO Başkanı Servet Şahin ile OTB Başkanı Ziver Kahraman tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ordu'nun ve bölgenin en önemli üretim ve ticari emtiasının fındık olduğu belirtildi.

Fındığın ekonomik hayattaki önemi kadar sosyo-kültürel hayattaki öneminin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, fındık üretiminin ve ticaretinin sosyal hayata da şekil verdiği aktarıldı.

"Sektörde faaliyet gösteren İtalyan firma Ferrero tarafından yaratılan haksız rekabet ile tekelleşme iddia ve emareleri tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, rekabeti bozucu unsurların izlenmesi ve tespiti ile ilgili kurumlara bilgi verilmesinin bağlı oldukları kanundan gelen görevlerinden birisi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ferrero'nun tedarikçi sözleşmesiyle yaptığı alımlarda ortaya çıkan fiili durum ve en son 48+1 lira şeklinde ilan ettiği fiyatın yarattığı fiili durum tepkilere sebep olmuş ve tarafımızca da kabul edilmesi, doğal karşılanması mümkün değildir. Rekabetçi ekonomilerde piyasa fiyatı, çok sayıda alıcı ile çok sayıda satıcının tekel baskısı olmadan arz ve taleplerinin çakıştığı noktada oluşur. Bu, iktisat biliminin en temel öğretilerinden ve beklentilerinden biridir. Bu gerçek ortada dururken bir firmanın çıkıp da kamuoyuna mal olacak şekilde fiyat açıklaması rekabetçi piyasa yapısının tekel gücüyle ihlali anlamına gelmektedir. Bu durumun elbette bir karşılığı, yaptırımı olacaktır/olmalıdır."

Fındığın Sarp'dan İstanbul'a kadar bir coğrafik bölgenin en değerli ve alternatifsiz üretim deseni, ticari emtiası olduğunun altı çizilen açıklamada, bir coğrafik bölgeyi hem ekonomik hem de sosyo-kültürel yönden etkileyen bu ürüne dair piyasalardaki aksaklıklara kayıtsız kalınmasının imkansız olduğu kaydedildi.

OTB ile OTSO'nun, iki kardeş kurum olup aynı mevzuatla iş ve işlemlerini yürütmekte olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta üyelerimiz olmak üzere kentimize ve ülkemize zarar verecek olan bu iddia ve fiili durumlara dair mevzuattan gelen sorumluluklarımızı hukuka uygun yöntem ve aksiyonlarla yerine getirmekteyiz. Hukuk devletinde, hukuk düzeninde kişi ve kurumları itibarsızlaştırarak, hedef göstererek, hakaret ederek sonuç alınamayacağı malumdur. Fındık sektöründe ortaya çıkan bu fiili durumun ortadan kaldırılması ve rekabetçi ortamının tesisi yapısal bir konudur ve sorunu hukuk çerçevesinde çözecek kurum ve kuruluşlar gerekli inceleme ve çalışmaları yapmaktadır."

Açıklamada, OTB ile OTSO'nun, iş birliği içinde iki kardeş kurum olarak konuya uzak ya da kayıtsız olmadığı bildirilerek, konunun önemine ve hassasiyetine azami özen göstererek gerekenin yapıldığı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık alımıyla ilgili OTSO ile OTB'den açıklama Açıklaması - Son Dakika

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