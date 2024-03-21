Rekabet Kurulunun Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı ve firmaya 4,4 milyon lira ceza kesildi.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek, internet satışlarını kısıtlamak ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturmanın, tarafça sunulan internet satışlarının kısıtlanması ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından taahhüt, yeniden satış fiyatının tespiti iddiası bakımından ise uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildi.
Kurul, firma tarafından sunulan taahhütleri, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul etti.
Uzlaşma sonucunda teşebbüse, yüzde 25 indirimle 4 milyon 405 bin 93 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Ekonomi › Oriflame Kozmetik'e uzlaşma sonucunda 4,4 milyon lira rekabet cezası verildi - Son Dakika
Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgedeki illerin potansiyelini öne çıkararak, bu alanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. DAP İdaresi, Erzurum'da ve bölgede desteklenen projeler hakkında bilgi verdi ve 10 yıllık dönemde toplam 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Tarımsal mekanizasyona önem veren DAP İdaresi, tarımsal sulama ve üretim projelerine ağırlık vermektedir.
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