Oriflame Kozmetik'e uzlaşma sonucunda 4,4 milyon lira rekabet cezası verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Oriflame Kozmetik'e uzlaşma sonucunda 4,4 milyon lira rekabet cezası verildi

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Rekabet Kurulu, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak firmaya 4,4 milyon lira ceza kesti. Şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek, internet satışlarını kısıtlamak ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi. Uzlaşma sonucunda şirkete yüzde 25 indirimle 4 milyon 405 bin 93 lira idari para cezası uygulandı.

21.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:47
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Rekabet Kurulunun Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı ve firmaya 4,4 milyon lira ceza kesildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek, internet satışlarını kısıtlamak ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

UZLAŞMA CEZA İLE SAĞLANDI

Soruşturmanın, tarafça sunulan internet satışlarının kısıtlanması ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından taahhüt, yeniden satış fiyatının tespiti iddiası bakımından ise uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildi.

Kurul, firma tarafından sunulan taahhütleri, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul etti.

Uzlaşma sonucunda teşebbüse, yüzde 25 indirimle 4 milyon 405 bin 93 lira idari para cezası uygulandı.

Oriflame Kozmetik\'e uzlaşma sonucunda 4,4 milyon lira rekabet cezası verildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Oriflame Kozmetik'e uzlaşma sonucunda 4,4 milyon lira rekabet cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oriflame Kozmetik'e uzlaşma sonucunda 4,4 milyon lira rekabet cezası verildi - Son Dakika
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