Ormana düşen ateşin yüreklere de düştüğü ifade edilen paylaşımda, "Yeşil Vatanımızın her karışını korumak için var gücümüzle alevlerle savaşmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › OGM, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangına ilişkin son durumu paylaştı - Son Dakika

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