Orman Genel Müdürlüğü, zararlı böceklerle mücadele için 825 bin faydalı böceği doğaya saldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), oluşturduğu tahribat nedeniyle "dumansız yangın" olarak nitelendirilen zararlı böceklerle mücadele için geçen yıl 825 bin faydalı böceği yaklaşık 180 bin hektar alana bıraktı.
AA muhabirinin, OGM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurum, orman zararlıları ve suçlarıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan orman zararlılarıyla mücadele için 2002'den beri çalışma yürütülüyor. Bu zararlılarla mücadele kapsamında ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Bu çerçevede, ormanlardaki zararlı türlere karşı geçen yıl 179 bin 445 hektar alanda mücadele yapıldı.
Biyolojik mücadele kapsamında, ormanlara 38 bin 116 kuş yuvası asıldı ve 60 noktaya karınca nakli yapıldı. Ayrıca, 824 bin 945 faydalı böcek üretilerek hastalıklı alanlara bırakıldı. Çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 1445 tel kafes yerleştirildi.
Orman zararlılarına karşı 69 bin 271 hektarlık alanda yapılan biyolojik mücadele için 12 milyon 994 bin lira, 55 bin 445 hektarlık alanda yapılan biyoteknik mücadele için 10 milyon 791 bin lira, 53 bin 961 hektarlık alanda yapılan mekanik mücadele için 17 milyon 748 bin lira ve 768 hektar alanda yapılan kimyasal mücadele için 710 bin lira harcandı. Böylece, geçen yıl orman zararlılarıyla mücadele kapsamında 42 milyon 243 bin liralık harcama yapıldı.
Orman sağlığı konusunda ulusal, uzun dönemli, büyük ölçekli ve yoğun izlemelere dayalı kaliteli bilimsel verinin sağlanması amacıyla tüm yurtta kurulan gözlem alanlarında 21 bin 75 çalışma yürütüldü.
Yaklaşık 16 bin suç zaptı düzenlendi
Öte yandan, orman suçlarıyla mücadele edilmesi amacıyla ülke genelinde kurulan 2 bin 186 toplu koruma ve 18 hassas alan koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları tarafından geçen yıl 15 bin 957 suç zaptı düzenlendi.
Suç zabıtlarının 4 bin 506'sı ağaç kesme, 834'ü yasa dışı nakil, 571'i izinsiz bulundurma, 4 bin 76'sı alan açma, 5 bin 629'u işgal, 296'sı izinsiz otlatma suçlarından, 45'i ise çeşitli suçlardan oluştu.
Orman alanlarındaki gençlik bakım sahaları ile kültür sahalarının korunması için 547 köyle işbirliği yapıldı, bu kapsamda köylülere 50 milyon 12 bin 915 lira kaynak aktarıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Orman Genel Müdürlüğü, zararlı böceklerle mücadele için 825 bin faydalı böceği doğaya saldı - Son Dakika
Petrol Ofisi Grubu, Kia Türkiye ile olan iş birliğini 2029 yılına kadar uzatarak, POTEM'de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları geliştirmeyi 5 yıl daha sürdürecek. İş birliği kapsamında geliştirilen Maxima K 5W-30 ve K 5W-40 motor yağları, tüm Kia modellerine uyumlu en ideal çözümleri sunuyor. Anlaşma ayrıca şanzıman, diferansiyel yağları ve fren-soğutma sistemi ürünlerini de kapsıyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO tarafından düzenlenen İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katıldı. Seçer, belediye hizmetlerine devam ettiklerini ve Mersin'in sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti. Ayrıca, Mersin'in tanıtımı için bir dizi adım attıklarını ve ikinci 5 yıllık görev süresinde Metro, Sosyal Konut ve Afete Dirençli Bir Kent gibi projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bu tescille birlikte Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 21'e yükseldi. Araban sarımsağı, Gaziantep'in Araban Ovası'nda yetişen ve diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip olan bir üründür. Bakanlık, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelerek asgari ücret konusunu ele aldı. Arslan, enflasyondaki yükselişin devam etmesi durumunda asgari ücret tartışmasının hızlanabileceğini belirtti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için Ankara Sanayi Odasının (ASO) binasında tahsis edilen yeni çalışma ofisi hizmete girdi. Açılışa Oda Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı. Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yapan Ardıç, ASO olarak kadının iş gücüne katılması ve ekonomik olarak güçlenmesine önem verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu ise ofisin kadın girişimcilere destek olacağına inandığını ifade etti.
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD) Genel Kurul toplantısında Ahmet Pura, başkanlık görevine tekrar seçildi. Melike Özener ve Nilgün Dayıoğlugil başkan yardımcılıklarına, M. Fuat Morgül ise genel sekreterliğe getirildi. Pura, derneğin sektörün temsil edilmesi ve referans noktası olma açısından önemini vurgulayarak, ev ve kişisel bakım endüstrisi ve ürünlerinin yasal, bilimsel ve toplumsal platformlardaki ortak sesi olmayı hedeflediklerini belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk tesisini hizmete aldı. Türkiye'de ilk kez belediye desteği ile yapılan lisanslı depoların yaklaşık 250 milyon liraya mal olduğu belirtilirken, çiftçilerin artık ürünlerini ucuz bir şekilde elinden çıkarmak zorunda kalmayacağı vurgulandı.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı hareketlendireceğini belirterek, ara tatil ve bayram tatili döneminde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Bağlıkaya, yurt içi pazarı daha da hareketlendireceğini ve vatandaşları ülkenin dört bir yanında tatil yapmaya davet ettiklerini ifade etti. Ayrıca, yurt dışı turlar konusunda vize sorununun devam ettiğini ve vatandaşların Balkan turlarına ve Mısır gibi vizesiz destinasyonlara yöneldiğini belirtti. Seyahat acentelerinin bayram tatili için her bütçeye uygun paketler hazırladığını ve vatandaşların tatillerini güvende geçirmeleri için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,4230 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 32,2170'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 yükselişle 32,4230'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 yükselişle 35,4590, sterlin/TL 0,5 artışla 41,4690'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini koruması varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan, analistler, yurt dışında da gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Bugün TCMB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?