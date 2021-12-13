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Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek - Son Dakika

Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek

13.12.2021 12:49
Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek

Geçen eylül ayında gerçekleştirilen sertifika töreni ile 2 yıllık ilk etabı başarıyla tamamlanan "Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz" projesi, Lacoste Vakfı'ndan aldığı uluslararası destekle daha da hız kazandı.

Geçen eylül ayında gerçekleştirilen sertifika töreni ile 2 yıllık ilk etabı başarıyla tamamlanan "Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz" projesi, Lacoste Vakfı'ndan aldığı uluslararası destekle daha da hız kazandı. Yeni dönemde Bursa Anadolu ve Erkek Lisesi'nin katılımıyla daha da büyüyen örnek proje, imzalanan protokolle birlikte etki alanını genişleterek yoluna devam ediyor.

Yeşim Grup'un girişimiyle şekillenen "Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz" projesi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliği ve SosyalBen Akademi danışmanlığı ile gerekli ivmeyi yakalayarak ilk etaptaki hedefine ulaştı. Geçen 2 yıl boyunca Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencisi 50 gencin aldığı gönüllülük dersleri ve saha çalışmalarıyla devam eden proje, gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona ermiş ve proje yeni bir safhaya girmişti. Yeni dönemde etki alanını daha da genişletme hedefiyle yoluna devam eden proje, Yeşim'in müşterileri arasında yer alan Lacoste'un öncülüğünde kurulan Lacoste Vakfı desteğiyle daha da güçlenme şansı buldu.

Projenin ikinci etabının tanıtımı yapıldı. Törende Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Uygar Umut'un yanı sıra SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü, Bursa Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Aksu, Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu.

Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, 2019 yılında Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ve SosyalBen Akademi iş birliği ile yola çıktıklarını ifade ederek, gelinen noktada projelerini maksadına uygun olarak yürütme şansı bulduklarını belirtti. Cesur, çalışmaya başlarken projeyi önce Bursa'da sonra da tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydederek, bunun ilk adımını Lacoste Vakfı desteği ile gerçekleştirme imkanı bulduklarını kaydetti. Cesur, projenin Bursa Anadolu ve Erkek Lisesi'ni de içine alarak büyümeye devam ettiğine işaret ederek, "İnanıyorum ki gönlümüzü koyduğumuz bu girişim, sadece Bursa'da değil Türkiye'de hatta uluslararası boyutta ses getirecektir. Grubumuzun 'Önce İnsan' anlayışıyla şekillenen bu projede sosyal girişimcilik ve gönüllülük kavramlarını gençlere öğreterek daha çok özel okullarda olan bu tür girişimleri devlet okullarında da yaygınlaştırarak fırsat eşitliği sağlamayı hedefledik." diye konuştu.

Cesur'un ardından söz alan SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de projeye başlarken gönüllülüğün öğretilen bir sorumluluk olduğu takdirde sadece çocukların topluma katkı sağladığı bir süreç değil, aynı zamanda kendi kişisel gelişimlerinde de fark yaratabilecek bir deneyim olacağını bildiklerini ifade etti. Projeye olan inançlarıyla oluşan güzel enerjinin küresel alana da yansıdığını belirten Çiftçi, şöyle devam etti: "Bu sayede Lacoste Vakfı da bu yolculuğun partneri ve sosyal etki destekçisi oldu. Onların ve Yeşim'in desteğiyle Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencilerinin 2 yıllık gönüllülük geçmişiyle birlikte projemize yeni okullarımızı da dahil ederek yolumuza devam ediyoruz. Yeni okullarımızla tanışmayı, oradaki öğrencilerimizle birlikte toplumsal fayda adına hareket edecek olmayı heyecanla bekliyorum."

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü de konuşmasında eğitmenlerin öğrencilerinin her alandaki gelişimini son derece önemsediğine değinerek, "Günümüzde akademik başarı tek başına başarının tanımı değil. Yarının dünyasında söz sahibi olacak öğrencileri her alanda donatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri olan bu proje sayesinde çocuklarımız yarınlara katkı koyacak ve sürdürülebilir gönüllülük bilincini içselleştirecekler. Bu sayede daha güzel bir dünyada yaşamamızı sağlayacaklar. Hep birlikte daha güzel yarınlar için fark yaratmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 2 yıl boyunca projenin aktif olarak sürdürüldüğü Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileri adına Bengü Nazay Kaynar ve Merve Gedikoğlu söz alarak proje sayesinde elde ettikleri kazanımlarla ilgili bilgi verdi. Projeye bu yıl dahil olan Bursa Anadolu ve Erkek Lisesi öğrencileri adına söz alan Eslem Baltacı ve Mustafa Sarıöz de projeye katılma süreçlerini ve projeden beklentilerini paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Uygar Umut da yaptığı konuşmada meleke sahibi olmanın önemine vurgu yaparak, "Gönüllülük faaliyetleri gibi insan olma bilinciyle ortaya çıkan eylemlerde meleke kavramı çok önemlidir ve bizim eğitim sistemimizde de olmazsa olmazlar arasındadır. Öğrencilerimizin bu ve buna benzer projelerle kendisi dışındaki dünya ile birlikte yaşamasının ne denli önemli olduğunu öğrenmesi son derece değerli. İnsanın temel vazifelerinden biri de dünyayı güzelleştirmektir. Gençlerimizin dünyayı kendi elleriyle güzelleştirerek insanın en üstün ideallerinden olan mutluluğa erişmesini dilerim." diye konuştu.

Programın sonunda günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi ve protokol imza törenine geçildi. Atılan imzalar sonrası en az 1 yıl süreyle devam etmesi planlanan projenin resmi startı da verilmiş oldu. - BURSA

Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek
Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek
Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek
Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek
Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek

Anadolu Lisesi, Şükrü Şankaya, Lacoste, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Örnek projeye Lacoste Vakfı'ndan destek - Son Dakika Ekonomi


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