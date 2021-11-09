ORSİAD Başkanı Çamur "KOBİ'lere ihracat öğretilmesi" çağrısında bulundu

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, KOBİ'lerin ihracatı öğrenmesi, ihracat yapan KOBİ'lerin de finansmana erişimde desteklenmesi gerektiğini belirterek, "KOBİ'ler ihracatı öğrenirse ülke olarak sırtımız yere gelmez, üretim, yatırım ve istihdam artışının, sürdürülebilir büyümenin önünde hiçbir güç duramaz." ifadelerini kullandı.

Çamur, yazılı açıklamasında, Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 milyon 300 bin KOBİ'nin, ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturduğunu bildirdi.

Bu işletmelerin katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için Ar-Ge ve inovasyonda öne çıkması, markalaşması ve kurumsallaşmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Çamur, "Ekonomik kalkınmada ihracat itici güç. İhracat için de ileri teknoloji sınıfında üretim şart. Türkiye'deki işletmelerin ezici çoğunluğunun KOBİ niteliğinde olduğu gerçeğinden hareket etmek, KOBİ'lerimize ihracatı öğretmek, ihracat yapmak isteyen KOBİ'lerimizi başta finansmana rahat erişim olmak üzere her konuda desteklemek zorundayız. Bugün Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 36,4'ünü, ithalatın ise yüzde 24'ünü gerçekleştiren KOBİ'ler ancak ihracatta desteklenirse bu oranları en az yüzde 50'inin üzerine çıkarabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, sanayi sektöründeki her işletmenin bir ihracatçı adayı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeter ki fırsat verilsin, yeter ki önündeki engeller kaldırılsın. Türk sanayicisinin, sermayesi ve büyüklüğü ne olursa olsun başaramayacağı hiçbir iş yok. Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanına mal ve hizmet satan Türk ihracatçısı sayısının katlanarak çoğalması için başta ilgili bakanlıklar, dış ticaretle ilgili kurumlar, finans kuruluşları olmak üzere meslek örgütlerine, bizlere çok büyük görevler düşüyor. KOBİ'ler ihracatı öğrenirse ülke olarak sırtımız yere gelmez, üretim, yatırım ve istihdam artışının, sürdürülebilir büyümenin önünde hiçbir güç duramaz."