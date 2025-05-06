Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat\'ta Toplandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Yönetim Kurulu toplantısı Yozgat'ta düzenlendi.

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlık ederken, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"47 projemiz başarılı şekilde devam etmektedir"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek toplantı hakkında yaptığı açıklamada 164.sü düzenlenen toplantının nitelikli projelerle Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta bölgesel kalkınmada lokomotif rol oynamaya devam edeceğini bildirdi. Ajansın 2010-2025 yılları arasında toplam 906 projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Çiçek, "2025 güncel fiyatlarıyla yaklaşık 6,9 milyar liralık yatırımı bölgeye kazandırmıştır. 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla 420 milyon lira bütçeli ve 256 milyon lira destek tutarına sahip 47 projemiz başarılı şekilde devam etmektedir" dedi.

"Yeşil dönüşüm projeleri desteklenecek"

Yeni destek programı olan SoGreen hakkında bilgi veren Çiçek cümlelerini şöyle sürdürdü: "Kısa adı SoGreen olan ve yerelde kalkınma ajansları tarafından uygulanacak Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında taslak olarak hazırlanan 'SoGreen Hızlandırıcı Mali Destek Programı'nı kısa bir zaman içerisinde ilan edeceğiz. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek olan bu program, yeşil dönüşüm ve sosyal içerme boyutları güçlü olan mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve birliklerin projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır."

Ayrıca ORAN 2025 Yılı Teknik Destek Programı proje kabulünün 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuruya açık olacağı duyuruldu. - YOZGAT