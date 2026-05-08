Orta Doğu Gerilimi Asya Piyasalarında Etki Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Doğu Gerilimi Asya Piyasalarında Etki Yaratıyor

08.05.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerilim Asya'da negatif seyre neden olurken, Japonya ve Hindistan borsaları düştü.

Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artabileceği endişeleri Asya bölgesinde risk iştahını törpülüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Asya tarafında ise ABD-İran gerilimiyle Güney Kore hariç negatif bir seyir hakimken, petrol fiyatlarının yüksek kalması bölgede enflasyon risklerinin sürmesine neden oluyor. Yapay zeka ve teknoloji temasının devam etmesi Güney Kore piyasalarında risk iştahını destekledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da nisan ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51, bileşik PMI 52,2 oldu. Söz konusu göstergeler önceki aya göre sınırlı şekilde azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 62.734,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 7.498 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle değer kazancıyla 4.178 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 26.329,5 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,6 kayıpla 77.404 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta Doğu Gerilimi Asya Piyasalarında Etki Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Ölümden saniyelerle kurtuldu Ölümden saniyelerle kurtuldu
Doktorun şüpheli ölümü Hemen otopsiye götürüldü Doktorun şüpheli ölümü! Hemen otopsiye götürüldü
İsrail’de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı
İzmir’de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü kaza kamerada Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

09:53
Alex de Souza’dan Fenerbahçe’deki seçim için gece yarısı açıklama
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama
09:46
Fenerbahçe’de deprem Seçim sonrası ortalık yanacak
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 10:04:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Orta Doğu Gerilimi Asya Piyasalarında Etki Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.