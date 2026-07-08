Orta Doğu Savaşı'nın Ekonomik Etkileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Orta Doğu Savaşı'nın Ekonomik Etkileri Devam Ediyor

Orta Doğu Savaşı\'nın Ekonomik Etkileri Devam Ediyor
08.07.2026 23:55
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IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ başkanları, savaşın enerji ve ticaret üzerindeki etkilerinin sürdüğünü vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başkanları, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiğini ve savaşın etkilerinin uzun sürebileceğini belirterek, enerji piyasaları ile mal taşımacılığının hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamaya göre IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ başkanları, Orta Doğu'daki savaşın enerji, ticaret ve ekonomi üzerindeki etkilerine kurumların vereceği yanıtı en üst düzeye çıkarmak amacıyla nisan ayında oluşturulan üst düzey koordinasyon grubunun çalışmaları kapsamında 7 Temmuz'da bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, bazı ekonomilerde büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine rağmen küresel ekonominin Orta Doğu'daki savaşın yarattığı şoka karşı genel olarak dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, savaşın etkilerinin ülkeler ve bölgeler arasında eşit olmayan bir şekilde hissedildiği, enerji arzını, gıda güvenliğini, çeşitli emtiaları ve ekonomik faaliyetleri etkilediği, büyüme ve fiyat istikrarına ilişkin kaygıları derinleştirdiği ifade edildi.

Çatışmanın çözümüne yönelik ilerleme sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yönündeki çabaların desteklendiği belirtilen açıklamada, haziran ayındaki son toplantıdan bu yana yakıt ve gübre fiyatlarının gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve savaşın etkileri uzun sürebilir. Enerji piyasaları ve mal taşımacılığı hala zorluklarla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ortak açıklamada, hükümetlere ve uluslararası topluma Hürmüz Boğazı'nda ve küresel ölçekte seyrüsefer serbestisi ilkesini korumaları, ekonomik toparlanmayı desteklemeleri, istihdamı ve geçim kaynaklarını korumaları, liman altyapısının geliştirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasıyla enerji ve gıda güvenliğini güçlendirmeleri, ayrıca gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı dayanıklılığı artırmak için işbirliğini sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Kurumların enerji, ticaret ve ekonomik gelişmeleri üyeleriyle birlikte yakından izlemeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, gerektiğinde ilave adımlar atılmasına hazır olunacağı ve durumun seyrine göre ülkelere sağlanan desteğin uyarlanmasına devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta Doğu Savaşı'nın Ekonomik Etkileri Devam Ediyor - Son Dakika

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