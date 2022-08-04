Orta Karadeniz'deki valiler Samsun'da toplandı - Son Dakika
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Orta Karadeniz'deki valiler Samsun'da toplandı

04.08.2022 12:58
Orta Karadeniz'deki valiler Samsun'da toplandı

Orta Karadeniz'deki valiler, kalkınma ajansı toplantısında Samsun'da bir araya geldi.

Orta Karadeniz'deki valiler, kalkınma ajansı toplantısında Samsun'da bir araya geldi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın katılımıyla Samsun Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illeri, vatandaşlarımız ve kamu kurumları için faydalı gelişmelere inşallah hep birlikte vesile oluruz" dedi.

"Samsun'un TEKNOFEST heyecanını Amasya, Çorum ve Tokat olarak paylaşıyoruz"

Tüm illerin Samsun merkezli yapılacak TEKNOFEST'in heyecanını yaşadığını ifade eden Tokat Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Numan Hatipoğlu, "Yönetim kurulu toplantısı için milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk hissettiğimi ifade etmek isterim. Bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihler arasında Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak Samsun şehrinin heyecanını Amasya, Çorum ve Tokat olarak paylaşıyoruz. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılacak bu festivalin ülkemizin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusundaki başarılarını arttırmaya vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Desteklenecek yeni projeleri belirleyeceğiz"

Bugün yapılan toplantıda desteklenecek projeleri belirleyeceklerini vurgulayan Vali Numan Hatipoğlu, "Ajans, kurulduğu günden bu yana 121 adet yatırım fizibilitesi ve araştırma çalışmasına destek vermiştir. Bunlardan başarıyla tamamlanmış 110 tanesinden önemli bir kısmı da ilgili kuruluşlar tarafından yatırım programına alınarak hayata geçirilmiştir. Örneğin, bugün bölgemizin en büyük fuar merkezi olarak başarıyla faaliyetlerini sürdüren Samsun Fuar ve Kongre Merkezi projesinin fizibilite raporu ve uygulama planları ajans desteği ile hazırlanmıştır. Yine Amasya'daki organize sanayi bölgelerinin genişleme alanlarına yönelik hazırlıklar ve atık arıtma tesisi tesislerinin planları ajans tarafından sağlanan fizibilite desteği ile tamamlanmıştır. Çorum TEKNOPARK'ın teknik kuruluş dosyasının hazırlanması ile Tokat'ta Sulusokak'taki pek çok tarihi yapının yenileme projeleri de ajansın desteklediği fizibilite çalışmaları sonrasında yapılan yatırımlara örnek olarak gösterilebilir. Bugün bu toplantımızda, fikirlerin yatırıma dönüştürülmesi noktasında çok önemsediğimiz, 2022 yılı Fizibilite Desteği Programı ile desteklenecek yeni projeleri belirleyeceğiz. Bölgemizde yatırım projeleri havuzunun güçlenmesini sağlayacak bu program ile projelerine destek sağlanacak kurumları şimdiden tebrik ediyorum. Bugünkü toplantımızda mutat olduğu üzere bölgemizde ajans desteği ile uygulaması devam eden projelerle ilgili hususlar da yönetim kurulunun gündemine sunulacaktır. Projelerin planlandığı sonuca ulaşacak şekilde ve kaynakların en etkin kullanılması suretiyle yönetilmesinin alacağımız kararların esasını teşkil ettiğini bütün yönetim kurulu üyelerimiz adına söylemek isterim" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik katıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Samsun, Amasya, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta Karadeniz'deki valiler Samsun'da toplandı - Son Dakika

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