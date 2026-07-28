Orta Koridor'un Stratejik Önemi Artıyor - Son Dakika
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Orta Koridor'un Stratejik Önemi Artıyor

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İZTO Başkanı Özgener, İran'a saldırıların Türkiye'nin lojistik potansiyelini artırdığını belirtti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın etkisiyle Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un öneminin giderek arttığını, ülkenin lojistik merkez olma potansiyelini güçlendirmek için ulaştırma altyapısı, gümrük süreçleri ve demir yolu bağlantılarının hızla geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özgener, odasının temmuz ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, eksi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Tırpançeker'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki kritik altyapının hedef alınmasıyla farklı boyut kazandığını ifade eden Özgener, bu gelişmelerin global ekonomiyi etkileyebilecek birkaç önemli dönüşümün yaşandığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Dönüşümün ilkinin kısa vadeli şoklar yerine uzun vadeli yapısal dönüşüm öne çıktığını anlatan Özgener, "Dolayısıyla ülkeler enerji güvenliği ile kritik altyapı ve savunma kapasitesine daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, ekonomik rekabetin artık yalnızca maliyet ve verimlilikle değil, dayanıklılık ve stratejik güvenlikle de şekillendiğini gösteriyor." dedi.

Özgener, şu anki durumda Orta Koridor'un stratejik öneminin belirgin şekilde arttığına dikkati çekti.

Hürmüz ve Süveyş gibi deniz yollarındaki kırılganlık nedeniyle Avrasya taşımacılığında Hazar geçişli Orta Koridor'a daha fazla ağırlık verilmesinin beklendiğinin altını çizen Özgener, şunları kaydetti:

"Bu durumun, ülkemizin lojistik merkez olma potansiyelini güçlendirmesi için ulaştırma altyapısı, gümrük süreçleri ve demir yolu bağlantılarının hızla geliştirilmesi gerekiyor. Küresel tedarik zincirlerindeki kalıcı yeniden yapılanmaya ayrıca değinmek istiyorum. Birçok analistin ortak görüşü, savaş sona erse bile savaş öncesi normale dönülmeyeceği yönünde. Artan sigorta ve lojistik maliyetleri nedeniyle şirketler daha dayanıklı ve alternatif tedarik ağlarına yöneliyor. Ülkemizin Avrupa'ya yakınlığı sayesinde üretim ve ihracat açısından fayda sağlayabileceğine inanıyoruz."

Özgener, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile Türkiye'nin küresel ölçekte önem taşıyan bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığını, zirve kararlarının savunma sanayi çerçevesinde daha geniş üretim ve tedarik ekosisteminin oluşmasını destekleyeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta Koridor'un Stratejik Önemi Artıyor - Son Dakika

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