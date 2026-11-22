Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'deki ilk kıtalararası görevinde de yer alan 50 kişilik mürettebatıyla ikinci yurt dışı görevi kapsamında Pakistan açıklarında sismik araştırma çalışmalarına başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde gemi ve ekipmanların yanı sıra mürettebatın emeği de önemli rol oynuyor. Gemi personeli, yurt içi ve yurt dışındaki görevlerde 7 gün 24 saat çalışıyor.

İlk kıtalararası görevini Somali'de tamamlayan Oruç Reis, Pakistan açıklarındaki ikinci yurt dışı görevinde sismik araştırma çalışmalarını 2'si kadın 50 kişiden oluşan aynı mürettebatla yürütüyor.

Açıklamada Pakistan görevi öncesi görüşlerine yer verilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Kaptanı Saadettin Kütüklüoğlu, Oruç Reis'in Pakistan yolculuğunun 18 gün sürdüğünü belirterek, "Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde seyrimizi tamamladık, Karaçi Limanı'na geldik." dedi.

Kaptan Kütüklüoğlu, "İnşallah güzel haberlerimizi paylaşmak da nasip olur." temennisinde bulundu.

"Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz"

Geminin Başmühendisi Doğukan Oflaz da Somali'de de aynı mürettebatın görev aldığını anımsatarak, "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan'da görev almaktan mutluyum." diye konuştu.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Data Kalite Kontrol Şefi Başak Turguz Birkuş da "Hepimiz bu proje için çok heyecanlıyız. Türk mühendisliğini ikinci kez uluslararası sahada göstermenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geminin 3. Zabiti Uğur Koç da "Bunlar çok fazla emek ve zaman harcanan projeler. Bunun için günlerini harcayan, denizde ve karada çalışan birçok personel var. Ülkemiz buna çok fazla yatırım yapıyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel işler başarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Elektrik-Teknik Zabiti Ferhat Emek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sürece büyük bir emek sarf ettiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Emek, "Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu." dedi.