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OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti

05.12.2021 14:29
OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan (OSB) Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret eden OSB Başkan Vekili Metin Saraç, "Sizler kalpleri engelsiz, güzel yürekli kardeşlerimizsiniz.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan (OSB) Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret eden OSB Başkan Vekili Metin Saraç, "Sizler kalpleri engelsiz, güzel yürekli kardeşlerimizsiniz. Burada üretime ciddi katkı sunuyorsunuz. Bizlerin itici gücü oldunuz" dedi.

Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir OSB iş birliği neticesinde "Üretene engel yok" sloganıyla açılan, aldığı ödüllerle örnek gösterilen Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti. Atölyede eğitim alan bireylerle bir süre sohbet eden Saraç, Eskişehir OSB olarak örnek gösterilen bir projenin içerisinde yer aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

"İstihdam edilen gençlerimizin sayısı arttıkça mutlu oluyoruz"

Ziyarette konuşan Saraç, "Sizler kalpleri engelsiz, güzel yürekli kardeşlerimizsiniz. Sizlerle beraber organize sanayi bölgesi daha da güçlü. Daha verimli çalışıyoruz. Yaşam sevincimiz arttı, hayata bakış açımız değişti. Sizleri burada çalışma hayatının içine kattığımız için bizlerde çok mutluyuz. Üstelik istihdam edilen gençlerimizin sayısı arttıkça biz de çok mutlu oluyoruz. Bu güzel çalışmanın, diğer OSB yönetimlerine de örnek olmasını diliyorum" dedi.

Daha sonra OSB Başkan Vekili Saraç ve gençler, günün anısına birlikte pasta kestiler. - ESKİŞEHİR

OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti
OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti
OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Aralık, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB Başkan Vekili Saraç, Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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