OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi - Son Dakika

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahir Can, sanayiciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

OSB Başkanı Can, İftar programına katılan sanayiciler ile yakından ilgilendi. Can, Ramazan ayının birlik-beraberliklerin pekiştiği bir ay olduğuna ifade ederek, "Kilis ekonomimiz gelişmesi için büyük çaba harcıyoruz. 3 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Mehmet Abdi Bulut Tekstil Kent'in temelinin atıldığını inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu konuda çok ciddi adımlar atıldı. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikaların bazıları bitmek üzere. Tekstilkentin faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız. Kilis'te işsiz insan kalmayacak. İlimizde son dönemlerde güzel gelişmeler yaşanıyor. Kentimizin ekonomik göstergeleri her yönüyle iyi bir şekilde seyrediyor. Sanayimizi ve ekonomimizi şaha kaldıracak" dedi. - KİLİS