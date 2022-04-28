OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi

28.04.2022 13:32
OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahir Can, sanayiciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahir Can, sanayiciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

OSB Başkanı Can, İftar programına katılan sanayiciler ile yakından ilgilendi. Can, Ramazan ayının birlik-beraberliklerin pekiştiği bir ay olduğuna ifade ederek, "Kilis ekonomimiz gelişmesi için büyük çaba harcıyoruz. 3 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen Mehmet Abdi Bulut Tekstil Kent'in temelinin atıldığını inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu konuda çok ciddi adımlar atıldı. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrikaların bazıları bitmek üzere. Tekstilkentin faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşımıza istihdam sağlamış olacağız. Kilis'te işsiz insan kalmayacak. İlimizde son dönemlerde güzel gelişmeler yaşanıyor. Kentimizin ekonomik göstergeleri her yönüyle iyi bir şekilde seyrediyor. Sanayimizi ve ekonomimizi şaha kaldıracak" dedi. - KİLİS

OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi
OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Amasya'da iftar programları düzenlendi Amasya'da iftar programları düzenlendi Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi Karabük OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Organize Sanayi Bölgesi, İftar, Kilis, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:08:06. #1.11#
SON DAKİKA: OSB Başkanı Can'dan sanayiciler ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement