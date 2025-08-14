OSB'ler Sanayi Üretimini Destekliyor - Son Dakika
Ekonomi

OSB'ler Sanayi Üretimini Destekliyor

14.08.2025 11:11
OSBÜK Başkanı Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin sanayi üretimine katkısını vurguladı.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/ŞAHİN OKTAY- Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin (OSB) sanayi üretimindeki artışa pozitif katkı sunduğunu belirterek, "OSB camiası olarak üretmeye, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosuna katkı vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kütükcü, AA muhabirine, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Haziranda sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3, bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttığını anımsatan Kütükcü, "OSB'lerimiz sanayi üretimindeki bu artışa pozitif katkı sunmuştur. Zira OSB'lerimizde üretimin en somut göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. OSB camiası olarak üretmeye, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosuna katkı vermeye devam ediyoruz. Ancak bu dönemde sanayicilerimizin daha fazla desteğe ihtiyacı var, özellikle finansa erişimleri mutlaka desteklenmeli. Politika faizindeki düşüşlere paralel olarak ticari krediler de aşağıya inmeli." diye konuştu.

Kütükcü, ülkedeki OSB sayısının 413, bu bölgelerdeki fabrika sayısının 68 bin, istihdamın da 2 milyon 700 bin olduğunu bildirerek, OSB'lerin, Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"OSB'ler ülkenin üretim kapasitesini artırmada kritik rol oynuyor"

İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ahmet Tokkan da OSB'lerin ülkenin üretim kapasitesini artırmada ve sanayinin verimliliğini yükseltmede kritik rol oynadığını belirterek, OSB olarak başta makine imalat sanayi olmak üzere, makina yan sanayi, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, ısıl işlem, plastik enjeksiyon ve savunma sanayi gibi alanlarda yüksek katma değerli üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

OSB'lerin, planlı altyapıları, enerji ve lojistik avantajlar sayesinde sanayi üretimindeki yıllık artışa güçlü katkı sağladıklarını aktaran Tokkan, "Bu artışın arkasında OSB'lerin sağladığı güvenilir üretim ortamı ve güçlü sanayi ekosistemi var." ifadesini kullandı.

Tokkan, geçen yılın haziran ayında İMES OSB'de 13 milyon 472 bin 785 kilovatsaat elektrik tüketimi gerçekleştiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl haziranda bu rakam 14 milyon 444 bin 226 kilovatsaat olarak kaydedildi. Bu da aylık bazda yüzde 7,21'lik artışa karşılık geliyor. Geçen yılın ilk yarısında tüketimimiz 104 milyon 81 bin 755 kilovatsaatken, 2025 yılının ilk yarısında 108 milyon 566 bin 912 kilovatsaate yükseldi. Böylece yarım dönem bazında yüzde 4,31'lik artış gerçekleşmiş oldu. Bu veriler, bölgemizdeki üretim kapasitesinin ve faaliyet hacminin istikrarlı şekilde arttığını göstermektedir."

OSB'ler olarak, ülkenin üretim gücünü daha da artıracak altyapı yatırımlarının ve destek mekanizmalarının devam etmesini önemsediklerine işaret eden Tokkan, "Kendi iç dinamiklerimizle üretimi ve istihdamı büyütmeye devam ederken, bu desteklerin de sanayimizin geleceği için kritik olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Sanayi üretimindeki artışın temel lokomotifi OSB'ler"

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Başkanı Mehmet Dudaroğlu da sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin OSB'ler tarafından gerçekleştirildiğini, dolayısıyla sanayi üretimindeki artışın temel lokomotifinin OSB'ler olduğunu belirterek, OSB'ler olarak üretim ve ihracat gücünü koruyabilmek için bazı yapısal desteklere ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekti.

Finansmana erişimde kolaylık sağlanması, faizlerin düşürülmesi ve ihracatın desteklenmesinin önemli olduğunu bildiren Dudaroğlu, "Bazı kritik ham maddelerde veya yarı mamullerden özellikle Çin kökenli ithalatın mercek altına alınması, anormal indirimli satış yapılan ürünlere ilave vergi konulması gerektiğini de düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

