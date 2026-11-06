OSB'lerde genel kurula muvafakatnameyle katılım yönetmelikle düzenlendi - Son Dakika
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OSB'lerde genel kurula muvafakatnameyle katılım yönetmelikle düzenlendi

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OSB Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle tüzel kişiyi temsile yetkili biri muvafakatnameyle genel kurula katılabilecek; parsel tahsisi, ön tahsis, ortaklık payı ve iş yeri ruhsatları da yeniden düzenlendi.

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) genel kurula katılım, parsel tahsisi, ön tahsis, ortaklık payı değişikliği ve iş yeri açma ruhsatlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, OSB'lerin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile OSB Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmelikle, OSB'lerde genel kurula katılım, parsel tahsisi, ön tahsis, ortaklık payı değişikliği ve iş yeri açma ruhsatlarına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre söz konusu bölgelerde tüzel kişiyi müştereken temsile yetkili kişilerden biri, diğerleri tarafından imzalanmış muvafakatnameyi ibraz ederek genel kurula katılabilecek.

Yapı kullanma izni alınmış olması şartıyla imar planında yer alan en az 3 bin metrekare büyüklükteki parsel sahiplerinden her biri katılımcı olarak genel kurulda temsil edilebilecek.

Birden fazla hisseli parseldeki hissedarların yarıdan fazlasının imzaladığı muvafakatname ile içlerinden birine yetki verilebilecek.

OSB'lerde parsel tahsisi ve devir işlemleri de düzenlendi

OSB'lerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının çevrim içi sistemde elektronik ortamda imzalanması zorunlu olacak.

Tüzel kişilik kazanmış OSB'lerin yer seçimi kesinleştirilen alanlarında kamulaştırma ve altyapı inşa süreci tamamlanana kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izniyle ön tahsis yapılabilecek.

Ön tahsis, belirlenen şartlarda devredilebilecek. Devir amacıyla Bakanlık izni alınmaksızın şirket hisselerinin devrinin yapıldığının tespiti halinde ön tahsis iptal edilecek. Bu durumda geri ödenecek bedel ve ödenmesine ilişkin hususlar ön tahsis sözleşmesinde belirlenecek.

İlana çıkılan parsele doğrudan ortak sınırı bulunan parsellerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla üretime geçmiş katılımcılar tahsis başvurusunda bulunursa tahsiste öncelik ihale sonucunda oluşan bedel üzerinden yapılacak. Tahsis yöntemi olarak kura belirlense de bu önceliğin uygulanabilmesi için ihale zorunlu olacak. Benzer durumda olan birden fazla başvuru varsa herhangi bir öncelik tanınmayacak.

Belirlenen sürelerin bitmesi nedeniyle tahsisi iptal edilen katılımcı, bedel iadesi yapılmadan OSB'den yeniden tahsis talep edebilecek.

Yeniden tahsis edilen parsellere Bakanlık tarafından süre uzatımı verilmeyecek ve bu husus tahsis sözleşmesinde belirtilecek.

Spekülatif amaçlı işlemlerin önlenmesi amacıyla ön tahsis veya arsa tahsisi yapılan şirketin paylarında Bakanlık onayı alınmadan toplam yüzde 49'unu aşan ortaklık payı değişikliği olursa tahsisler iptal edilecek.

Parselin tahsis aşamasında katılımcı ile kiracısının başvuruyu birlikte yapması ve bu durumun sözleşmede belirtilmesi şartıyla kiralamanın yapılabilmesi için tesisin geri alım şerhi bulunmayan tapusunun alındığı tarihten itibaren en az bir yılın geçmiş olması şartı aranmayacak.

Yönetmelikle ayrıca, OSB mülkiyetindeki ön tahsis veya tahsis edilmiş parsellerde, OSB yönetim kurulunun uygun görmesi şartıyla gerçek veya tüzel kişiler lehine üst hakkı tesis edilebilmesine imkan tanındı. Üst hakkının süresi, katılımcıya verilen tahsis süresini aşamayacak ve bu hak devredilemeyecek.

Kaynak: AA
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