OSD'nin 49. Olağan Genel Kurulu'nda Cengiz Eroldu yeniden başkan seçildi

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) 49'uncu Olağan Genel Kurulu'nda, 2022'de derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Cengiz Eroldu yeniden başkan seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, OSD, 49'uncu Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.
OSD'nin yeni döneminde başkanlık görevine Cengiz Eroldu yeniden seçilirken, Başkan Vekili Süer İsmail Sülün, Başkan Yardımcıları Erdoğan Şahin, İbrahim Aykut Özüner, Hüseyin Kaan Özkan ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu. OSD Yönetim Kurulunda yer alan diğer üyeler ise Güven Özyurt, Mehmet İzzet Kalaycı, Yavuz Barbaros Yıldırım, Okan Baş, Mehmet Şermet, Ahmet Serdar Görgüç ve Tolga Kaan Doğancıoğlu oldu.
"Otomotiv sanayisi ülkemizde teknolojik ve sosyal gelişime de öncülük ediyor"
Açıklamada Genel Kurul'da yaptığı açıklamalara yer verilen Cengiz Eroldu, OSD'nin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türkiye'deki otomotiv ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Eroldu, "Ülkemizin ihracat lideri sanayi kolu olan otomotiv sanayi, ihracat geliri, istihdam, vergi geliri gibi birçok direkt ekonomik katkısının yanı sıra ülkemizde teknolojik ve sosyal gelişime de öncülük ediyor. Ülkemizin ekonomik gelişiminde kritik role sahip olan otomotiv sanayiinin sağladığı katkıyı geliştirilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçmişi 1950'li yıllara dayanan otomotiv sanayisinin gerek yabancı ortaklıklar gerekse yüzde 100 yerel sermaye yatırımlarıyla zaman içerisinde gelişerek bugünkü küresel oyuncu konumuna ulaştığına dikkati çeken Eroldu, şunları kaydetti:
"Bugün geldiği noktada, 2 milyon adet üzerinde araç üretim kapasitesine ulaşan otomotiv sanayi Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 4'üncü dünyada 13'üncü en büyük üretici konumunda. Ticari araç üretiminde ise AB ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Nitelikli iş gücü ile istihdama ve ülkemizin teknolojik ve toplumsal gelişimine katkı sağlıyor. Sadece ana sanayi son 10 yılda yaklaşık 10 milyar doları aşan yatırımları ile hem kapasite artışı sağladı hem de yeni model üretimlerini hayata geçirdi. Yeni yatırımlar açıklanmaya devam ediyor. Otomotiv sanayi ülkemiz ihracatının lider sanayi kolu olarak toplam ihracatımızın yüzde 16'sını oluşturan 35,7 milyar dolarlık ihracat geliri ile ekonomiye sağladığı katkıyı sürdürüyor."
"Sanayi rekabetçiliğinin korunması için işbirlikleri çok önemli hale geldi"
Cengiz Eroldu, değişen ticaret ortamına ve otomotiv sektöründeki yeni dinamiklere vurgu yaparak, her geçen yıl çetinleşen ticaret ortamında rekabetçiliklerini korumak için kamu yönetimi başta olmak üzere tüm paydaşlar ile işbirliklerini kuvvetlendirmenin çok önemli hale geldiğini aktardı.
Eroldu, "Değişen regülatif zorunluluklar ve yenilenen dış ticaret yaklaşımları ile birlikte otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinde artık tedarik zincirinin topyekün dönüşümü belirleyici olacak. IPA III Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi çağrısı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığımız 'Türk Otomotiv Sanayiinin AB Yeşil Mutabakat Hedeflerini Gerçekleştirmesi Projesi' kapsamında AB Yeşil Mutabakat hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için otomotiv eko-sisteminin ve derneğimizin yapısının kuvvetlendirilmesi yönünde çalışmalarımıza bu yıl daha da hız kazandıracağız." açıklamalarında bulundu.
Otomotiv sanayisinin uzun dönemli stratejiler üzerine çalışmalarını inşa ettiğinin altını çizen Eroldu, mevcut yatırımların korunması ve yenilerinin çekilebilmesi için ihracat ve iç pazara yönelik üretim rekabetçiliğinin korunmasının önem taşıdığını ifade etti.
Eroldu, "Bunun için de stratejik bir bakış açısı ve uzun soluklu programlar oluşturmamız ve bu programları hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu süreçte sektörel STK'ların en önemli görevi küresel sektörel dinamikleri yakinen takip ederek, nitelikli bilgiyi oluşturmak ve kamu yönetimine ışık tutabilmek. OSD bu alanda farkındalığı çok yüksek bir STK. Yeni dönemde de aynı bakış açısı ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
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