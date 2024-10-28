Osmaneli Ayva Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Osmaneli Ayva Hasadı Başladı

Osmaneli Ayva Hasadı Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ayva hasadı sürüyor, Avrupa'ya 3 bin ton ayva ihraç edilecek.

28.10.2024 15:47
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ve lokum, pekmez, reçel gibi ürünlerde kullanılan ayvanın hasadı sürüyor.

Üreticiler, Sakarya Nehri havzasındaki bahçelerine erken saatlerde gelerek özenle topladıkları ayvaları kasalara dizerek, 2-3 ay soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

İlçede toplanan ayvanın ortalama 3 bin tonu Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanıyor. İç piyasa satışı ise çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine gerçekleştiriliyor.

Ayrıca ürün, Osmaneli Belediyesince kurulan tesiste coğrafi işaret tescilli ayva lokumunun yanı sıra reçel, pekmez ve ayva tatlısı gibi ürünlere dönüştürülüyor.

Osmaneli Belediyesi Tarım ve Kırsal Hizmetler Müdürü Abdullah Tetik, AA muhabirine, ayvanın bölgenin en değerli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinden doğan Sakarya Nehri'nin yaklaşık 10 kilometrelik kısmının Osmaneli'den geçtiğini belirten Tetik, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda yetişen ayva da sulu oluyor. Evliya Çelebi de bu ayvaya dikkati çekmiş. Osmaneli'yi ziyarete geldiğinde, seyahatnamesinde, '1,5 okka gelir kilosu, belki de dünyada benzeri yoktur ayva tatlısının' demiş. Üreticilerimiz de ekimde başlayan, kasıma kadar süren ayva hasadına devam ediyorlar."

12 bin ton rekolte bekleniyor

Tetik, bereketli bir sezon geçirdiklerini, ayvanın tüketicilerden yoğun rağbet gördüğünü dile getirdi.

Üreticinin yüzünün güldüğünü vurgulayan Tetik, "Geçtiğimiz yıllarda ayvayla ilgili pazarlama sorunu yaşarken, dondan kaynaklı yapısal bozukluklar varken bu sene çok bereketli çıktı. Yaklaşık 5-6 bin ton olan rekolteyi bu sene 11-12 bin ton beklemekteyiz." dedi.

Tetik, ürünün kilogramının ortalama 25 liradan satıldığını, bunun da üreticiye olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

Üreticilerden Serkan Aktaş da mahsulden yüksek verim aldıklarını ifade etti.

İhraç edilecek ayvaları kalitelerine göre ayırdıklarını bildiren "Verim güzel olduğu için ağırlıklı olarak birinci kalite çıkıyor. Bu sene özen gösterdiğimiz ve havalar da sıcak gittiği için güzel verim elde ettik. Fiyatlar da uygun. Her şeyden memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Osmaneli Ayva Hasadı Başladı - Son Dakika

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